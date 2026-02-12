«La giunta Ricci va avanti. I coordinatori regionali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati riuniti nel tardo pomeriggio, hanno raggiunto l’accordo per la prosecuzione dell’amministrazione di Rapallo nel segno dell’unità della coalizione di centro destra, del rispetto dei cittadini che l’hanno votata e della responsabilità politica e civica. La volontà di mediazione e di continuità tanto da parte di Forza Italia quanto della sindaca Elisabetta Ricci ha portato a una sintesi in grado di corrispondere alle esigenze espresse da Forza Italia, che avrà un ruolo rafforzato, quanto della sindaca e dei suoi consiglieri impegnati a continuare a dare risposte alla città in un rinnovato clima di collaborazione e unità. A Elisabetta Ricci e alla sua giunta va un rinnovato sostegno nel ringraziarla, unitamente a Carlo Bagnasco, per la disponibilità di queste ore a chiudere la crisi e proseguire con nuovo slancio e costruttività».

Lo dichiarano I coordinatori regionali Matteo Rosso (Fdi) , Edoardo Rixi (Lega), Carlo Bagnasco (Fi), Ilaria Cavo (Noi Moderati).