Crisi superata nella maggioranza di centrodestra che sostiene la giunta della sindaca Elisabetta Ricci nel Comune di Rapallo. I coordinatori regionali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati hanno trovato un accordo per andare incontro alle esigenze di Forza Italia che voleva rafforzare il proprio ruolo.

Un comunicato dell”ufficio Staff della sindaca annuncia: “Il Sindaco di Rapallo Elisabetta Ricci ringrazia i coordinatori regionali dei partiti che sostengono questa amministrazione: Matteo Rosso (Fratelli d’Italia), Edoardo Rixi (Lega), Carlo Bagnasco (Forza Italia) e Ilaria Cavo (Noi Moderati) per aver portato avanti un’importante opera di mediazione che ha consentito di raggiungere l’accordo per la continuità amministrativa, unitamente all’interessamento del Presidente Marco Bucci. Un ringraziamento particolare all’Onorevole Ilaria Cavo per l’attività svolta come coordinatrice di Noi Moderati. L’amministrazione comunale va avanti nel rispetto del voto dei cittadini, della rinnovata compattezza della coalizione di centro destra e della piena responsabilità amministrativa”.

“Questa mattina – si legge ancora nella nota – il Sindaco Elisabetta Ricci è stata contattata dal coordinatore regionale di Forza Italia, Carlo Bagnasco, che ha comunicato i nomi dei due assessori che faranno parte della Giunta: Antonella Aonzo e Filippo Lasinio. Con loro, gli altri componenti della Giunta e con tutti i consiglieri della maggioranza si proseguirà con rinnovato impegno e slancio. Sono inoltre pervenute al protocollo comunale le dimissioni del Vicesindaco Giorgio Tasso che si ringrazia sentitamente per il lavoro svolto, per l’impegno dimostrato e per il prezioso contributo dato all’Amministrazione Comunale in questi anni. Domani, in prima mattinata, i due assessori designati si recheranno in Comune per la formalizzazione della nomina con l’assegnazione delle deleghe. In quella sede il Sindaco procederà anche alla scelta del Vicesindaco”.

La crisi era iniziata giorni fa con la richiesta di convocazione di un consiglio comunale straordinario per discutere una mozione di sfiducia nei confronti della sindaca. La richiesta era stata firmata dai tre consiglieri di Forza Italia e da alcuni consiglieri di opposizione. Una nota dell’ufficio stampa del Comune di Rapallo emessa il 4 febbraio scorso aveva annunciato: “Apprendiamo con stupore del tradimento del gruppo politico di Forza Italia nelle persone dei consiglieri Aonzo Antonella, Parodi Franco e Pellerano Vittorio, condizionati dall’ex sindaco Carlo Bagnasco e dal coordinatore cittadino del partito Giacomo Raffo”. Poi la volontà di continuità da parte tanto di Forza Italia quanto della sindaca e l’opera di mediazione dei partiti del centrodestra ha portato a un accordo.