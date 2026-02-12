La giunta comunale di Genova, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni, Massimo Ferrante, ha approvato i progetti di fattibilità tecnico economica degli interventi di adeguamento antincendio in due edifici scolastici: la scuola Vernazza in via Era, a Sturla, e l’IC Teglia, in via Teglia 2B, in val Polcevera.

«I progetti – spiega l’assessore Ferrante – rientrano nel pacchetto di 10 interventi presentati dalla Direzione Area Programmazione e Attuazione Opere pubbliche per la richiesta di finanziamento Pnrr, rispondendo al bando pubblicato dal Ministero dell’istruzione e del merito, a fine novembre. I due interventi approvati oggi, che singolarmente cubano 300.000 euro per l’IC Teglia e 200.000 euro per la scuola Vernazza, potranno essere oggetto di affidamenti diretti quindi potremo andare in assegnazione in modo veloce: entro giugno saranno affidati i lavori che potranno terminare entro la data indicata dalla misura Pnrr, cioè entro la fine del 2026. L’obiettivo – conclude Ferrante – è rendere sempre più moderne e sicure, con occhio attento ad alunni e lavoratori, le scuole in tutti i quartieri della nostra città: purtroppo abbiamo ereditato alcuni importanti ritardi sugli interventi collegati al Pnrr della giunta precedente sull’edilizia scolastica: noi stiamo procedendo a marce forzate su tutti gli interventi e per quelli di cui abbiamo intercettato fondi ministeriali siamo certi di arrivare al traguardo, nei tempi indicati».

Il finanziamento ministeriale (un totale di 1,75 milioni di euro di fondi Ue) rientra nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica, progetti in essere del Pnrr, finanziato dall’Unione europea – Next Generation Eu.