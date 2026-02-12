Proseguono i dissidi interni a Fratelli d’Italia in Liguria, soprattutto nel Tigullio. Roberto Zapetti, Luciana Pini, Andrea Sipone, Marina Rossi, Alessandro Dario, Monica Debè, GianRenato De Gaetani e Daniela Olivieri hanno firmato una nota in cui confermano la distanza che ormai esiste con i vertici genovesi.

“Ieri la maggioranza del consiglio provinciale FdI ha ratificato la conferma delle dinamiche interne che hanno portato il presidente provinciale Fabrizio Brignole alle recenti dimissioni”. Le dimissioni erano arrivate a fine gennaio.

Ne è conseguita una lettera al commissario Matteo Rosso con otto ulteriori e contemporanee dimissioni, cui potrebbero aggiungersene altre.

I firmatari sottolineano: “Il mancato rispetto per le decisioni della base e le risultanze congressuali, per il territorio del Tigullio privato di fatto, e deliberatamente dal Partito, anche di rappresentanza in città Metropolitana (da Rapallo a Moneglia ed entroterra privi di rappresentanti Meloniani) e una crepa con i vertici genovesi hanno portato a questa ulteriore presa di distanza. E le scosse di assestamento potrebbero non essere ancora finite”.