Fincantieri migliora la guidance per l’esercizio 2025 stimando un utile netto pari a 110 milioni di euro e rivendendo al rialzo il margine ebitda al 7,4%. La guidance ricavi è confermata a circa 9 miliardi di euro con un rapporto pfn/ebitda a 2,8x e il backlog totale è di circa 60 miliardi di euro.

È quanto si legge in una nota del gruppo della cantieristica diffusa oggi in occasione del Capital Markets Day 2026. L’amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri Pierroberto Folgiero ha illustrato nel dettaglio il Piano 2026-2030 con ricavi al 2030 stimati a circa 12,5 miliardi (+40% rispetto al 2025) con una crescita annua media dell’8%, ebitda a circa 1,25 mld (+90% rispetto al 2025) con margine al 10% circa e utile netto previsto a circa 500 mln.

«Con il Piano Industriale 2026-2030 Fincantieri compie un ulteriore deciso passo in avanti nella propria traiettoria di crescita, confermando la solidità della visione strategica dello scorso triennio, combinata con un aumento della capacità produttiva per assecondare i macrotrend della domanda, dimostrando la capacità di generare valore molto sostenibile nel tempo. In aggiunta al carico di lavoro complessivo record pari a circa 60 miliardi di euro già acquisito che fornisce elevata visibilità nel tempo, prevediamo oltre 50 miliardi di euro di nuovi ordini nel periodo, una crescita media annua dei ricavi dell’8% e un utile netto di circa 500 milioni di euro nel 2030 guidato da un aumento dei ricavi del 40% e dell’ebitda del 90% rispetto al 2025. Tutto ciò sostenuto da una struttura finanziaria sempre più solida e da una significativa generazione di cassa idonea sia ad autofinanziare gli investimenti per l’aumento della capacità produttiva sia a perseguire gli obiettivi di disciplina finanziaria e deleveraging. Il comparto Difesa riveste un ruolo centrale nella nostra strategia: l’aumento atteso della domanda e il raddoppio della capacità produttiva dei nostri cantieri italiani ci permetteranno di rafforzare la nostra posizione nei programmi nazionali e internazionali più rilevanti».

«Accanto a questo, l’espansione accelerata dell’Underwater, con lo sviluppo del portafoglio prodotti nel business non convenzionale, la crescita tecnologica nel business Offshore e la profittabilità del business Cruise – sostenuto da una pipeline commerciale in crescita sia in quantità che in qualità, con ordini attesi già nei prossimi mesi che estenderanno la visibilità del backlog oltre il 2036 e con un incremento della profittabilità – rappresentano i pilastri e le sinergie su cui costruiamo il nostro futuro. La nostra strategia si articola su quattro direttrici: potenziamento della capacità produttiva, incremento della produttività, continuazione dei progetti strategici su evoluzione prodotti e processi costruttivi e crescita nelle adiacenze, con un piano di investimenti per circa 1,9 miliardi di euro interamente autofinanziati che includono circa 250 milioni di euro legati ad un possibile raddoppio della produzione Offshore in Vietnam con l’introduzione di un secondo cantiere, ove ne ricorrano le condizioni. Fincantieri si conferma quindi protagonista della trasformazione dell’industria navale globale che assume un crescente peso geopolitico, continuando a investire in tecnologia, digitalizzazione e capacità produttiva per garantire al Gruppo una leadership duratura nei segmenti a maggior valore aggiunto e una crescita profonda di lungo periodo».

Il piano industriale 2026-2030

Ricavi 2030 circa 12,5 miliardi di euro (+40% rispetto al 2025), crescita annua media dei ricavi dell’8% (2026–30)

Ebitda 2030 1,25 mld di euro (+90% rispetto al 2025) con margine al circa 10%; utile netto circa 500 mln nel 2030

Deleveraging strutturale: pfn/ebitda circa 1,0x a fine Piano

Oltre 50 mld di euro di ordini attesi, con Difesa driver già dal 2026

Guidance 2025 su ebitda margin rivista al rialzo al 7,4%; guidance 2025 su utile netto aggiornata a 110 mln; total backlog 2025 a circa 60 mld.

Quattro pilastri strategici a supporto dell’esecuzione del Piano

Il Piano si articola su quattro pilastri: incremento della capacità produttiva (capacity boost), aumento della produttività, rafforzamento dei progetti strategici e crescita nelle adiacenze. Le iniziative divisionali, trasversali e inorganiche mirano a rafforzare il posizionamento competitivo del Gruppo e a migliorare in modo strutturale margini e ritorni sul capitale.

Raddoppio della capacità produttiva nei cantieri italiani per la Difesa

Per rispondere alla forte crescita della domanda nel segmento Difesa, Fincantieri prevede il potenziamento della capacità produttiva dei cantieri italiani. Nuovi contratti sono attesi già a partire dal 2026.

Riarticolazione del sistema produttivo a livello globale

Il Piano prevede la riallocazione di parte della produzione di sezioni di navi da crociera in Romania e la riorganizzazione del segmento Offshore e Navi speciali, con il rafforzamento del Vietnam, a supporto dell’efficienza operativa e della marginalità.

Crescita del segmento Underwater e sviluppo di soluzioni ad alto valore aggiunto

Il Gruppo punta a un’ulteriore espansione del business Underwater, con lo sviluppo di soluzioni non convenzionali, il rafforzamento delle sinergie con la Difesa e la valutazione di opportunità di crescita inorganica in un mercato strategico, ad alto valore tecnologico.

Investimenti autofinanziati e accelerazione del deleveraging

Gli investimenti industriali previsti nel periodo 2026–2030 per circa euro 1,9 miliardi, di cui euro 250 milioni in funzione dell’eventuale raddoppio della produzione Offshore in Vietnam, saranno interamente finanziati dalla generazione di cassa operativa, la quale consentirà un’accelerazione del deleveraging e supporta la valutazione dell’avvio di una politica di dividendi, soggetta ad approvazione del CdA, a partire dal 2028, subordinata ai risultati dell’esercizio 2027.

Al 2035

Profonda visibilità del business, carico di lavoro complessivo per circa euro 60 miliardi con consegne fino al 2036 e macrotrend secolari consentono di porre l’ambizione di Fincantieri guardando ai seguenti potenziali al 2035: