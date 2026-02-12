Anche quest’anno la Regione Liguria è presente al Festival di Sanremo. Per la 76esima edizione della manifestazione canora più amata dagli italiani e seguita da milioni di telespettatori anche all’estero, la Regione organizza una serie di iniziative culturali e promozionali per valorizzare il territorio e le sue eccellenze.

La cartolina della Regione Liguria

La Regione Liguria si presenta al Festival di Sanremo con una cartolina che andrà in onda durante ogni serata della kermesse. Quest’anno il video ruota intorno al concetto dell’unicità dell’essenza ligure. La cartolina parte con una serie di scene ironiche e poetiche in cui diversi popoli provano con impegno a imitare a casa loro la magia ligure, senza successo: solo tornando nella nostra regione i protagonisti ritrovano la vera unicità ligure.

La Liguria premia il vincitore della serata cover

Venerdì 26 febbraio, durante il Festival, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci salirà sul palco dell’Ariston per premiare il vincitore della serata cover. Il premio, che verrà svelato in anteprima durante la conferenza stampa della mattina di venerdì 26 nella sala stampa del teatro Ariston, è realizzato in filigrana tradizionale di Campo Ligure.

«La Regione Liguria non può mancare al Festival di Sanremo, una vetrina unica non solo per la promozione e la visibilità del nostro territorio grazie all’enorme impatto mediatico che avrà la cartolina protagonista ogni sera sul palco dell’Ariston. Questa è però anche un’occasione dal punto di vista economico e turistico, con la Riviera di ponente che attira migliaia di persone tra addetti ai lavori e visitatori – dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – il Festival ha poi un indubitabile valore culturale: Regione Liguria vuole essere presente al Festival, e lo fa con orgoglio, visto il legame tra questa terra e una delle manifestazioni tradizionali più amate dal pubblico e visto il ruolo che la musica ha per la tradizione, la cultura e la storia ligure. Non dimentichiamo che la scuola genovese ha dato tantissimo alla canzone italiana, e che la nostra regione ha prodotto e continua a produrre grandi talenti».

“Liguria un mare di futuro”: Regione Liguria racconta la Blue economy su Costa Toscana

Giovedì 26 febbraio Regione Liguria, ospite di Costa Crociere, organizza un appuntamento dedicato alla Blue economy a bordo della nave Costa Toscana, che sarà il palcoscenico sul mare della musica di Sanremo. L’evento, intitolato “Liguria un mare di futuro” sarà l’occasione non solo per un dialogo tra istituzioni e realtà del territorio sulle prospettive di sviluppo sostenibile delle attività legate al mare, innovazione tecnologica, tutela dell’ecosistema marino, trasporto marittimo e portualità, ma anche per delineare il quadro dei risultati raggiunti dalla Liguria nel campo della blue economy.

Immersive experience a Casa Sanremo

La Liguria sarà protagonista anche a Casa Sanremo, uno dei luoghi di maggior passaggio nella settimana del Festival, punto di riferimento per artisti, media e pubblico accreditato. Nello spazio collocato proprio in prossimità dell’ingresso verrà allestita un’area dedicata alla regione, pensata per offrire a tutte le persone che accederanno al Palafiori una vera e propria immersive experience del territorio ligure e promuoverne l’identità, le eccellenze e le potenzialità. L’inaugurazione è prevista per sabato 14 febbraio.

“Il Villaggio del Festival” a Villa Ormond

Regione Liguria parteciperà all’iniziativa “Il Villaggio del Festival”, allestito nel parco di Villa Ormond, luogo di eventi, incontri e intrattenimento aperti al pubblico. Qui saranno programmati momenti di incontro con istituzioni, artisti e operatori, integrando attività culturali, promozione turistica e racconto del territorio ligure.

Torna “Cantiamo con la laringe”

Durante la settimana del Festival, grazie alla collaborazione tra l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò e la Asl1, prenderà il via “Cantiamo con la Laringe 2026”, che prevede giornate dedicate alla divulgazione di informazioni scientifiche sull’organo della laringe, sulla voce e di prevenzione delle patologie laringee più comuni. Da martedì 24 a venerdì 27 febbraio, dalle 15 alle 18, a Casa Sanremo al Palafiori sarà a disposizione della strumentazione dedicata per lo studio endoscopico ambulatoriale della laringe, con possibilità di eseguire screening al pubblico.

«Casa Sanremo è una delle location in cui promuoveremo l’identità, le eccellenze e le potenzialità del nostro territorio − commenta l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi − l’inaugurazione è prevista per sabato 14 febbraio e tra gli incontri organizzati ricordo il 26 febbraio la presentazione e il lancio, in collaborazione con Liguria Film Commission, del progetto ‘Liguria, terra da videoclip’, una serie di video clip realizzati con protagonisti artisti e cantanti. Il 27 febbraio avrà luogo la premiazione del Lyges Festival, riconoscimento dedicato alle eccellenze musicali emergenti e alla creatività artistica».

I fiori della Liguria protagonisti sul palco dell’Ariston

Sanremo non è solo la città della musica, ma anche la capitale dei fiori, che tornano protagonisti sul palco dell’Ariston, riaffermando il legame storico tra la Liguria e la kermesse più famosa della canzone italiana. Il settore florovivaistico ligure è tra i più rappresentativi in Italia e costituisce una colonna portante dell’economia regionale, grazie alla produzione di fiori recisi, fronde verdi e fiorite, aromatiche in vaso, piante fiorite, cactus e succulente.

«”Sanremo è la Città dei Fiori e il Festival rappresenta una vetrina straordinaria per il florovivaismo ligure, capace di portare sotto i riflettori internazionali la qualità, la bellezza e la professionalità di un comparto che è parte integrante della nostra identità − dichiara l’assessore all’Agricoltura Alessandro Piana − la Liguria è leader nel settore, con oltre 5.000 aziende, una forte vocazione all’export e un primato mondiale nella produzione di piante aromatiche in vaso. I nostri fiori sapranno raccontare al grande pubblico la bellezza della Liguria, contribuendo a promuovere la nostra regione nel mondo».

Orientamenti fa tappa a Sanremo

Regione Liguria tramite Alfa (Agenzia ligure per la formazione, il lavoro e l’accreditamento) porta Orientamenti, contenitore formativo che ormai vive 365 giorni l’anno, al Festival di Sanremo. Mercoledì 25 febbraio, dalle 9.30 alle 11.30 al Palafiori, il produttore discografico Stefano Senardi incontrerà più di cento studenti dell’Istituto Cristoforo Colombo e del liceo Cassini di Sanremo. Un evento speciale non solo sulla scia dello straordinario successo, 137mila presenze registrate in quattro giorni, ottenuto con l’edizione 2025 di Orientamenti ai Magazzini del Cotone di Genova, ma che porta avanti il progetto di un Festival Orientamenti diffuso su tutto il territorio regionale e capace di portare appuntamenti e occasioni di confronto 12 mesi l’anno.

Treni straordinari per il Festival di Sanremo

In occasione del Festival, verranno aggiunti due treni straordinari, in collaborazione con Trenitalia, per il rientro da Sanremo. Circoleranno rispettivamente sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo. Sabato 28, il convoglio partirà alle 18.19 da Ventimiglia (sarà a Sanremo alle 18.33) e arriverà a Genova Brignole alle 20.51. Domenica 1 marzo invece partenza alle 16.35 da Ventimiglia (sarà a Sanremo alle 16.49) e arriverà a Brignole alle 19.30.

«Orientamenti al Festival rappresenta da anni un appuntamento che porta in città talenti e protagonisti del mondo dello spettacolo pronti a condividere esperienze e testimonianze significative con i nostri ragazzi – dichiara l’assessore alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo e ai Trasporti Marco Scajola – l’edizione di quest’anno avrà come ospite Stefano Senardi, storico discografico che ha collaborato con i più grandi musicisti italiani e internazionali e contribuito al successo di artisti come Ligabue e Jovanotti. Grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo possiamo affiancare alla formazione tradizionale un articolato percorso di attività di orientamento, costruendo interventi concreti e diffusi capaci di avvicinare i giovani alle opportunità del mondo del lavoro e del nostro territorio. Come assessorato ai Trasporti, inoltre, abbiamo messo in programma due treni straordinari nei pomeriggi del weekend clou della kermesse canora, sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo, che consentano a tanti cittadini e turisti di avere una soluzione in più per il proprio rientro a casa».

«La presenza di Orientamenti nella kermesse canora più importante d’Italia racconta il percorso di una Liguria che investe sui suoi giovani, crede nelle loro capacità e lavora per creare connessioni concrete tra scuola, formazione e mondo delle professioni − commenta la vicepresidente di Regione Liguria con delega alla Formazione Simona Ferro – anche la blue economy, altra eccellenza ligure, sarà protagonista al Festival grazie a ‘Liguria un mare di futuro’; un evento in cui non si farà solo il punto della situazione su un settore cruciale per l’economia ligure, ma si discuterà di opportunità e prospettive di sviluppo, perché la nostra regione possa giocare un ruolo sempre più da protagonista in questo ambito».

Quest’anno, inoltre, anche il Gaslini sarà a Sanremo.