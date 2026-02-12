Circle ha siglato un nuovo contratto con un’azienda italiana del settore logistico e trasporti, finalizzato alla realizzazione di un progetto strutturato di digitalizzazione e integrazione dei processi logistici e documentali e al miglioramento dell’efficienza operativa, dell’interoperabilità dei sistemi e della tracciabilità dei flussi informativi lungo la catena del trasporto multimodale. Il progetto prevede una durata di circa 6 mesi e ha un valore di circa 120 mila euro.

Il contratto rientra nell’ambito del Pnrr – bando LogIN Business del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e si inserisce nel più ampio posizionamento strategico di Circle Group sui progetti Pnrr e cofinanziati, a supporto della digitalizzazione, dell’interoperabilità e della sostenibilità dei processi logistici e multimodali. In particolare, il progetto prevede l’adozione delle piattaforme del Gruppo Circle, con un ruolo centrale della suite Milos®, integrate con i sistemi TMS del cliente e con quelli dell’ecosistema logistico di riferimento. Le soluzioni implementate consentiranno la digitalizzazione end-to-end degli ordini di trasporto e dei relativi flussi informativi, la dematerializzazione della documentazione operativa attraverso strumenti quali e-CMR ed e-DDT, nonché l’adeguamento ai requisiti normativi europei, incluso il regolamento eFTI. L’architettura di progetto permetterà inoltre il monitoraggio strutturato delle performance operative e degli indicatori di sostenibilità, a supporto delle attività di rendicontazione e di governo dei processi logistici.

«L’evoluzione del quadro normativo europeo, a partire dalla disciplina eFTI, sta accelerando in modo strutturale i processi di digitalizzazione e innovazione nel settore della logistica e dei trasporti – ha dichiarato Luca Abatello, ceo di Circle Group -. In questo contesto, Circle ha proposto, in tempi non sospetti, una roadmap per accompagnare le imprese in percorsi concreti e sostenibili di trasformazione digitale, supportando il cambiamento necessario a rafforzare la competitività dell’intero sistema logistico intermodale e la sua integrazione con le filiere mediterranee ed europee, in un’ottica di evoluzione digitale coerente con le linee guida internazionali e con gli obiettivi del nostro piano industriale “Connect 4 Agile Growth”».