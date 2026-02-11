Si è svolto ieri un tavolo di confronto, organizzato dall’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola, presso la sede genovese della Soprintendenza, per analizzare il progetto del waterfront di Ventimiglia. Alla riunione hanno preso parte lo stesso assessore, il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro accompagnato dall’assessore comunale Adriano Catalano, il soprintendente Vincenzo Tinè e i rispettivi tecnici coinvolti. L’obiettivo è stato quello di intraprendere un percorso condiviso che miri a superare le osservazioni sollevate dalla Soprintendenza sulla parte del progetto denominato “Borgo del Forte”, mentre la parte relativa alla scuola internazionale rientra, totalmente, nei canoni.

Regione Liguria darà il proprio parere favorevole, tenendo ovviamente conto dell’espressione suddetta, approvando la Valutazione ambientale strategica (Vas). Una volta fatto ciò, i tre enti hanno concordato di mantenere aperto un tavolo tecnico per proseguire l’iter di approvazione. Nel frattempo, Regione e Comune lavoreranno insieme al soggetto proponente a un miglioramento dell’intervento.

«Come Regione Liguria ci siamo impegnati per organizzare questa importante riunione e avere così un confronto diretto tra il nostro ente, la Soprintendenza e il Comune di Ventimiglia- spiega l’assessore regionale Marco Scajola -. È stato un incontro positivo che porta a un passo avanti nell’iter progettuale. Fin dall’inizio Regione ha sostenuto l’intervento considerandolo un incredibile volano economico per lo sviluppo del territorio ponentino e in generale di tutta la Liguria. Potrà infatti portare lavoro, attrattività turistica e generale economia. In particolare, la scuola internazionale garantirà nuove possibilità ai più giovani in un contesto certamente prestigioso. Sono molto soddisfatto del lavoro svolto fino a oggi dagli uffici, che ci consentirà di arrivare a questa importante approvazione della Valutazione ambientale strategica. Regione Liguria ha svolto e continuerà a svolgere, con attenzione, la propria parte in supporto al Comune di Ventimiglia e dimostra, ancora una volta, il massimo impegno verso tutte le possibilità di crescita a beneficio della comunità. Lavoreremo insieme per far sì che il Comune possa recepire, insieme ai proponenti, le osservazioni poste dalla Soprintendenza per migliorare il progetto e dare, in questo modo, un’accelerata al suo sviluppo. Bisogna continuare a lavorare insieme, la volontà del nostro ente è chiara e la giornata odierna segna un passaggio davvero significativo».

«Esprimo grande soddisfazione per l’esito di questo incontro che porterà, finalmente, alla conclusione positiva della Vas – dichiara il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro -. Un procedimento complesso, il più importante che riguarda il lungo iter di questo progetto nel quale rientrano sia la parte del waterfront, sopra il porto, sia la scuola internazionale. C’è stata piena condivisione e apprezzamento da parte di Regione e Soprintendenza rispetto alla volontà del proponente di investire nella città, con particolare riferimento alle ricadute socio-economiche che comporterà la scuola internazionale. Questa non è la conclusione del percorso, ma è sicuramente un passo decisivo che conferma che il procedimento intrapreso dalla nostra amministrazione è a buon punto. Nei prossimi giorni leggeremo le osservazioni emerse, che aiuteranno a migliorare la progettualità dei proponenti che incontreremo per dare loro tutto il supporto del caso. È indubbio, però, che questo parere favorevole della Regione fissa un giorno storico per Ventimiglia in cui si dà una credibilità alla città e agli investitori, per cui ringrazio la parte politica e la parte tecnica che hanno lavorato a questo progetto. Questo porterà a mio avviso, già da domani a un innalzamento del valore immobiliare delle proprietà di Ventimiglia di cui beneficiano tutti i ventimigliesi perché ogni euro investito in città in progetti di elevata qualità come questo genera direttamente o indirettamente un beneficio per tutti i miei concittadini».