React4Life, azienda tech-bio italiana con sede a Genova, è tra i nove fondatori di Iamps (Industry Alliance for Microphysiological Systems), la prima associazione industriale europea che raggruppa i produttori di nuovi approcci metodologici (NAM): tecnologie che consentono di ricreare in laboratorio il funzionamento di tessuti e organi umani. Tra queste tecnologie rientrano gli “organi-su-chip” – dispositivi fluidici che simulano il comportamento fisiologico del corpo umano – offrendo dati più predittivi, etici e affidabili rispetto ai metodi tradizionali basati su modelli animali.

Questa alleanza nasce da una scelta strategica condivisa tra player europei di primo piano con l’obiettivo di portare i sistemi microfisiologici (MPS) a diventare standard globale nella ricerca biomedica e nello sviluppo farmaceutico. L’alleanza riunisce i player industriali europei per accelerare l’adozione degli MPS, riducendo la dipendenza dai modelli animali e aumentando la predittività dei test preclinici. Gli Stati Uniti storicamente hanno investito per primi nello sviluppo di queste tecnologie, e ora è il momento giusto per l’Europa di organizzare una risposta collettiva finalizzata alla leadership scientifica, alla sovranità tecnologica e alla competitività industriale. React4Life contribuisce attivamente a sviluppare la ricerca tecnologica del settore, tramite una condivisione dei criteri di validazione con le agenzie regolatorie.

«Il lancio di Iamps risponde alla necessità di disporre di modelli più predittivi, rilevanti per l’uomo e scientificamente robusti per la ricerca biomedica e la valutazione dei farmaci – afferma Maurizio Aiello, ceo di React4Life -. Tecnologie come gli organ-on-chip offrono l’opportunità di migliorare la qualità delle decisioni biomediche e rafforzare la competitività dell’ecosistema europeo dell’innovazione. Quando aziende leader uniscono le forze, non condividono solo un ideale: costruiscono l’ecosistema che renderà queste innovazioni accettabili per i regolatori, scalabili per l’industria e accessibili per la ricerca. Per un’azienda italiana, questa è l’opportunità di trasformare l’eccellenza scientifica in influenza concreta sulle politiche che definiranno la medicina del futuro».

React4Life

React4Life è l’azienda biotech italiana che ha ideato MIVO® (Multi In Vitro Organ), l’unico sistema organ-on-chip in grado di ricreare in laboratorio organi umani interconnessi sotto flusso fisiologico. La piattaforma permette di studiare le risposte sistemiche ai farmaci, le interazioni tra tumore e sistema immunitario e la progressione delle malattie, con un livello di predittività umana senza precedenti.

Sviluppata su oltre 20 anni di ricerca accademica e validata da numerose pubblicazioni scientifiche, la tecnologia MIVO® fornisce dati preclinici affidabili che riducono rischi e tempi di sviluppo per le aziende farmaceutiche e biotech.

Fondata dagli scienziati Silvia Scaglione e Maurizio Aiello, direttori di Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche, React4Life trasforma la ricerca di base in innovazioni concrete a beneficio della società. L’azienda vanta un portafoglio clienti internazionale che include multinazionali farmaceutiche e biotech di rilievo globale.