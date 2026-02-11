A seguito dell’emanazione da parte di Arpal dell‘avviso meteorologico di mareggiata intensa per domani, giovedì 12 febbraio, a Genova entra in vigore l’ordinanza che stabilisce misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità.

In particolare, viene stabilita la chiusura degli accessi pubblici al mare e alle scogliere del territorio comunale per la giornata di giovedì 12 febbraio fino a cessata esigenza.

Turri i cittadini sono tenuti a osservare le seguenti regole:

– prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere, sia a piedi che alla guida di un veicolo

– evitare di sostare sul litorale, sulle strade costiere e a maggior ragione su moli e pontili

– seguire le indicazioni fornite dalle autorità, in particolare prestare attenzione a quanto pubblicato sul sito www.allertaliguria.gov.it del bollettino di Vigilanza/Avviso Meteo

– evitare la balneazione e l’uso delle imbarcazioni e assicurare preventivamente le barche e le strutture presenti sulle spiagge e nelle aree portuali

– mettere in sicurezza, assicurandoli o rimuovendoli dalle aree esposte alla mareggiata, tutti gli oggetti che possono essere investiti dalla mareggiata e che possono arrecare danno all’incolumità delle persone, quali ad esempio strutture mobili, specie quelle che prevedono la presenza di teli o tendoni, impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali temporanee

– poiché le mareggiate sono spesso associate a una forte ventilazione, prestare attenzione anche ai possibili danni derivanti dal rischio vento (possibile distacco e caduta di oggetti esposti o sospesi, rottura di rami o alberi).