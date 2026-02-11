Si chiude con due progetti ad alto tasso di innovazione la prima edizione del Premio d:cult, promosso dalla Scuola Superiore Ianua dell’Università di Genova nell’ambito del Corso di Alta Formazione per Divulgatori Scientifici del Patrimonio Culturale, con il sostegno di Fondazione Edoardo Garrone e Camera di Commercio di Genova.

Ad aggiudicarsi il riconoscimento sono Il Bivio – Chant of Cards e Open Aps, realtà capaci di coniugare divulgazione scientifica, sostenibilità economica e impatto territoriale. L’obiettivo del Premio è individuare, accompagnare e sostenere nuove iniziative imprenditoriali o associative attive nella valorizzazione e comunicazione del patrimonio culturale.

Il Bivio è un gruppo di ricerca e produzione culturale che sviluppa esperienze partecipative tra gioco narrativo, performance e mediazione del patrimonio. I suoi format trasformano musei e luoghi culturali in spazi di azione e scelta, superando la fruizione tradizionale. Il primo progetto, Chant of Cards, è un gioco investigativo ispirato a grandi figure storiche, a partire da Charles Dickens, che a Genova scrisse il racconto The Chimes.

Open – Associazione di Promozione Sociale lavora invece sulla riattivazione del patrimonio “invisibile” di Genova – ville, palazzi, chiese e spazi urbani – trasformandolo in esperienza viva attraverso performance, eventi site-specific, visite esperienziali e laboratori. Al centro del progetto ci sono accessibilità, partecipazione e relazione tra persone, luoghi e comunità, con una visione della cultura come leva di rigenerazione urbana.

I due vincitori si sono distinti per innovazione, fattibilità, sostenibilità economica, impatto sulla valorizzazione culturale e replicabilità. A ciascun progetto è stato assegnato un premio di 2.500 euro, oltre a un percorso di affiancamento personalizzato con consulenze dedicate per l’avvio e il consolidamento delle attività.

Accanto ai vincitori, sono arrivati in finale anche Lanterne, progetto di riattivazione dei chioschi-edicola dismessi nel centro storico, e Museo che noia!, iniziativa pensata per favorire la riappropriazione degli spazi culturali da parte degli adolescenti. Proposte differenti per linguaggi e contesti, ma accomunate da un approccio contemporaneo alla divulgazione scientifica e da una forte attenzione all’accessibilità e al coinvolgimento attivo dei pubblici.

Il Premio rappresenta un’estensione operativa del percorso formativo d:cult, corso di alta formazione in Italia dedicato specificamente alla divulgazione scientifica del patrimonio artistico e culturale, promosso e organizzato da Ianua – Scuola Superiore dell’Università di Genova, con il sostegno di Fondazione Friends of Genoa, Fondazione Passadore 1888, Fondazione Edoardo Garrone, Camera di Commercio di Genova e Palazzo Foundation.

Aperte le candidature per la terza edizione di d:cult

Sono ufficialmente aperte le candidature per la terza edizione del corso d:cult. Il bando è rivolto a laureati e neolaureati under 35 provenienti da tutta Italia, interessati a costruire un percorso professionale nel campo della divulgazione scientifica del patrimonio culturale.

C’è tempo fino al 24 febbraio 2026, entro le ore 12.00, per presentare domanda. Il bando è disponibile a questo link.

È inoltre previsto un evento online di presentazione venerdì 20 febbraio dalle 12 alle 13, dedicato ad approfondire contenuti e modalità di partecipazione al corso: questo il link per la registrazione all’incontro.