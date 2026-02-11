Flauer, il festival che porta in scena l’incontro tra natura ed eccellenze gastronomiche del territorio, si terrà ad Alassio dal 24 al 26 aprile. L’evento è promosso dagli assessorati al Commercio e alle Società partecipate del Comune di Alassio, in collaborazione con le società partecipate Gesco e Marina di Alassio, la Camera di Commercio Riviere di Liguria, e con il patrocinio della Regione Liguria.

Per tre giorni Alassio si trasforma e insieme alla Regione Umbria e alla vicina Francia esplora il legame profondo tra cibo, territorio e sostenibilità alimentare.

«Mare e terra – dichiara il sindaco di Alassio Marco Melgrati – insieme con i giovani chef umbri e liguri e il Paese ospite, che quest’anno sarà la Francia, offriranno al nostro pubblico e alla stampa un weekend di esperienze uniche».

L’assessore regionale all’Agricoltura, Alessandro Piana, afferma: «Frauer Alassio rappresenta al meglio l’identità della Liguria: una terra che fa dialogare natura, innovazione e saperi antichi, trasformandoli in valore culturale ed economico. La nostra regione è uno dei principali poli florovivaistici d’Europa, con oltre 5.000 aziende attive, una produzione che supera i 437 milioni di euro e un export che oltrepassa l’80%. Un comparto che vale più del 75% dell’intera agricoltura ligure e ci vede leader mondiali anche nella produzione di piante aromatiche in vaso. Eventi come Flauer contribuiscono a rafforzare il legame tra floricoltura e gastronomia, valorizzando il Distretto florovivaistico ligure e promuovendo un modello di sviluppo capace di unire tutela del territorio, qualità e apertura ai mercati internazionali».

Il programma è ricco di masterclass, cooking show, esperienze outdoor e laboratori dedicati al racconto della gastronomia del futuro, dove erbe spontanee e fiori, elemento del patrimonio naturale mediterraneo, sono parte integrante del gusto e del pensiero di cucina. Piazza Partigiani sarà il cuore di questo movimento dove produttori locali e internazionali, chef ed esperti di botanica, sentinelle e custodi del territorio, racconteranno prodotti e storie.

L’Umbria ospite della Liguria: un dialogo tra eccellenze italiane

Questa edizione di Flauer sarà un viaggio attraverso i sapori ritrovati, con piatti che sanno fondere sapere antico e visione contemporanea. L’obiettivo è esplorare il futuro della gastronomia, inclusiva e sostenibile, dove il gusto è celebrazione del legame con la terra, da preservare come patrimonio unico e inimitabile. Per questo ci sarà un grande testimonial dell’amore per la cucina: ospite d’eccezione sabato 25 aprile al Porto Luca Ferrari lo chef mediatico Max Mariola. .

Grandi nomi della mixology Italiana e contaminazioni culturali

All’edizione 2026 parteciperanno figure di spicco nel mondo della mixology. Il bartender di Montecarlo Andrea Allasia, la creativa milanese che gioca con i colori nei suoi cocktail Terry Monroe e l’alchimista botanico famoso in tutto il mondo Emanuele Balestra a raccontare la sua “filosofia del cocktail”. I talentuosi bartender di Alassio e dintorni trasporteranno il pubblico nel mondo prismatico della mixology fiorita e botanical cocktails, offrendo un’esperienza tra natura profonda e visioni creative. La manifestazione si arricchirà della collaborazione con eccellenze provenienti dalla zona dell’entroterra ligure.

Inclusione tra onde e sapori con Yacht & Flowers

Yacht & Flowers approda all’interno di Flauer 2026 arricchendo la manifestazione con un contest tutto all’insegna dell’inclusione sociale. L’evento, in programma al Porto Luca Ferrari, a cura della Marina di Alassio S.r.l. in collaborazione con il Circolo Nautico Al Mare, prevede la partecipazione di vele storiche provenienti da tutta Italia con uno chef rinomato a loro scelta e un equipaggio molto speciale a bordo. Una giuria di esperti, insieme ai vincitori della prima edizione, saranno i selezionatori del gusto.

Sapore di Liguria: le identita’ che fanno la differenza nel territorio

Per tutte le giornate della manifestazione piazza Partigiani si trasformerà in un vivace spazio espositivo per le aziende locali, dove produttori e artigiani potranno presentare e vendere le loro specialità. Un’opportunità unica per far conoscere al pubblico le eccellenze enogastronomiche, artistiche e artigianali della Liguria, rafforzando il legame tra territorio, tradizione e innovazione.

Le escursioni di Flauer

Passeggiata botanica a cura della guida ambientale escursionistica e forager Laura Brattel. Un itinerario alla scoperta della biodiversità urbana, dove le nostre città si rivelano custodi preziose di specie spontanee e delle erbe del preboggion. Un tempo minacciate da pesticidi e pratiche agricole invasive, oggi molte di queste piante trovano rifugio nei nostri ambienti antropizzati, arricchendo il paesaggio cittadino. Durante questa facile e accessibile passeggiata, Laura Brattel guiderà i partecipanti nell’osservazione e nel riconoscimento delle erbe spontanee che convivono con noi ogni giorno, svelando storie, utilizzi e curiosità. Un’occasione unica per riscoprire il valore della natura anche nei luoghi più inaspettati.

Info e Prenotazioni

Per maggiori dettagli e prenotazioni, è possibile consultare il sito ufficiale di FLAUER.IT. Le escursioni saranno prenotabili più in prossimità dell’evento sulla piattaforma www.visitalassio.com, sezione esperienze. Seguiteci sui social di Flauer per tutti gli aggiornamenti e le novità.