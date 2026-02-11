Sette imprenditrici spezzine compongono il nuovo Gruppo Terziario Donna Confcommercio La Spezia, eletto nei giorni scorsi all’interno dell’associazione di categoria.

Alla guida del gruppo è stata nominata Angela Torroni, eletta presidente. Vicepresidenti Lara Castellani e Deborah Bellacosa. Completano il Consiglio direttivo Marina Calzone, Cristiana Del Capitano, Elisabetta Gabarello e Cristina Pio.

Il Gruppo Terziario Donna, attivo alla Spezia dal 1993, rappresenta da oltre trent’anni un punto di riferimento per l’imprenditoria femminile del territorio, promuovendo la partecipazione delle donne alla vita associativa, la formazione e la valorizzazione del ruolo delle imprenditrici nei diversi settori del terziario.

«Ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata – ha commentato la neo presidente Angela Torroni –. Spero di essere all’altezza di questo incarico e farò del mio meglio. In passato ho già lavorato per creare coordinamenti con l’obiettivo di sostenere e rilanciare il commercio cittadino, cercando di affrontare e risolvere alcune criticità. Sono convinta che, con questo gruppo, riusciremo a lavorare bene. Tengo moltissimo al lavoro di squadra e credo fortemente in una collaborazione concreta, forte e continuativa tra tutte noi».

«Il Terziario Donna si è sempre distinto per la capacità di muoversi con competenza e sensibilità in un ambito per noi fondamentale, quello sociale, che fa parte del dna di Confcommercio – ha dichiarato il presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia Sergio Camaiora –. Sono convinto che il gruppo appena costituito saprà mettere a frutto la propria sensibilità e competenza, con un’attenzione particolare ai temi sociali, lavorando al contempo in maniera efficace a beneficio del commercio di prossimità. Da parte mia confermo la massima disponibilità e la piena fiducia nel valore che questo Terziario Donna saprà esprimere all’interno di Confcommercio. Ringrazio la presidente uscente Laura Porcile per il lavoro svolto e auguro buon lavoro alla neoeletta presidente Angela Torroni e a tutto il nuovo direttivo».

Sottolinea il ruolo strategico del coordinamento anche il direttore di Confcommercio La Spezia Roberto Martini: «Il Terziario Donna non è solo un gruppo formalmente nominato, ma una realtà che deve esserci, essere presente, coesa e capace di comunicare. La presidente o una sua delegata parteciperà alle giunte di Confcommercio per favorire una reale partecipazione e per valorizzare le iniziative che nasceranno dal gruppo. Il valore che vogliamo rafforzare è quello della reciprocità: il contributo del Terziario Donna è essenziale per la crescita dell’associazione nel suo insieme».

Il nuovo Gruppo Terziario Donna accoglie inoltre con favore l’invito dell’assessore alle Pari Opportunità di Regione Liguria, Simona Ferro, che ha chiesto alle associazioni di categoria una collaborazione attiva sui temi della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere.

Il gruppo si impegna a valutare l’organizzazione di percorsi di sensibilizzazione e informazione, riconoscendo il ruolo fondamentale che imprenditrici e imprenditori possono svolgere grazie al contatto quotidiano con un ampio numero di donne, anche attraverso la diffusione del materiale informativo sui centri antiviolenza accreditati in Liguria – per la provincia spezzina il centro Mai Più Sola di Sarzana e il Centro Irene della Spezia – e del numero verde nazionale 1522, attivo per il sostegno alle vittime di violenza e stalking.