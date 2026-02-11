Chiusura negativa per le Borse europee: il dato sulla disoccupazione americana (+130mila nuovi posti di lavoro, le attese erano per 55 mila, tasso disoccupazione al 4,3%), nettamente migliore delle previsioni, da un lato rafforza le prospettive di sviluppo ma dall’altro rimanda la possibilità di un taglio dei tassi della Fed. Milano segna -0,62%, Londra +1,14%, Francoforte -0,53%, Parigi -0,18%, Madrid -0,43%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 61 punti (variazione +0,10%, rendimento Btp 10 anni +3,41%, rendimento Bund 10 anni +2,79%)

Piazza Affari

A Milano giornata i finanziari sono stati penalizzati dal crollo a Walll Street a Wall Streetdi Charles Schwab.In coda al listino principale Banca Mediolanum (-9,57%) e Fineco (-9,05%) , crollo anche di Azimut (-4,49%) e Nexi (-4,17%). In testa ancora su Ferrari (+4,03%) seguita da Italgas (+3,55%). in testa sui massimi storici.

Valute

Il dato sull’occupazione Usa ha rafforzato il dollaro e ha spinto l’euro a 1,1856 dollari (da 1,1905 ieri in chiusura). Cala ancora il Bitcoin a 66.300 dollari (-4,3%). Oro a 5.049 dollari (+0,44%) e argento a 83,20 dollari (+3%).

Energia

Petrolio in rialzo con l’aumento delle tensioni tra Usa e Iran. Il future sul Brent sale dell’1,7% a 69,94 dollari mentre quello sul Wti segna +1,75% a 65,08 dollari, nonostante l’aumento inatteso delle scorte Usa. In rialzo dello 0,5% il gas europeo ad Amsterdam a 32 euro al MWh dopo le ultime due sedute di forti cali.