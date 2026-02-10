Firmato il contratto tra Regione Liguria quale soggetto attuatore e stazione appaltante e il raggruppamento temporaneo di imprese appaltatrici (Rcm Costruzioni, Sales e Consorzio Integra) per la realizzazione della fase B della nuova Diga del porto di Genova.

Dopo l’aggiudicazione della gara per 435,31 milioni di euro, ieri sera l’assessore competente e soggetto attuatore dell’intervento Giacomo Raul Giampedrone ha firmato il contratto, propedeutico alla consegna del cantiere nei prossimi giorni. Sottoscritto anche il Protocollo di legalità e l’Addendum per tutti i siti produttivi e i cantiere collegati alla realizzazione dell’opera.

«La firma del contratto – dichiara il presidente di Regione Liguria Marco Bucci – è un ulteriore passo avanti per la realizzazione di quest’opera strategica non solo per Genova e per la Liguria ma per tutto il Paese. Si tratta di un’infrastruttura che guarda al futuro della nostra economia e che rafforzerà il ruolo del nostro scalo nel Mediterraneo. I lavori partiranno a breve. Andiamo avanti con serietà, concretezza e nel rispetto degli impegni presi. La nuova diga non è solo ingegneria: è un investimento sul futuro della Liguria e dell’Italia».

«Ringrazio il presidente Bucci per la fiducia dimostrata nei miei confronti – aggiunge l’assessore Giampedrone -. Da quando mi è stata affidata la nuova delega abbiamo lavorato pancia a terra per arrivare a questa firma, non scontata ma molto positiva: è il primo obiettivo raggiunto cui ne seguiranno tanti altri per realizzare questa infrastruttura, che è una priorità per il Paese».