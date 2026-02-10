In Liguria vengono finanziati principalmente cittadini italiani, infatti il 53,1% dei mutui è stato erogato a persone di origine italiana, ma stanno aumentando le percentuali degli stranieri: attualmente quasi il 17,6% è rappresentato da cittadini europei e 29,3% è rappresentato da immigrati extra-europei. Le nazionalità più rappresentate sono quelle rumena, albanese e moldava, mentre la maggior parte dei non europei proviene dall’Asia, seguiti a brevissima distanza dai latinoamericani e dagli africani. È quanto risulta dalll’analisi socio-demografica di coloro che sottoscrivono i finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione realizzata da Kìron Partner spa, Gruppo Tecnocasa.

La rilevazione, riferita al I semestre 2025, prende in esame parametri quali area di provenienza, localizzazione in cui è avvenuta la stipula, età anagrafica e professione di tutti coloro i quali hanno sottoscritto un finanziamento ipotecario attraverso le agenzie a marchio Kìron ed Epicas.

Età anagrafica

L’età media di chi ha sottoscritto un mutuo in Liguria nel 2025 è 39,3 anni. L’analisi per fasce d’età mostra che il 37,1% della popolazione ricade nella fascia più bassa, 18 – 34 anni; il 33,6% ha un’età compresa tra 35 e 44 anni; il 20,3% ricade nei 45 – 54 anni; l’8,6% si colloca nella fascia 55 – 64 anni; lo 0,4% ricade nella fascia più alta, 65 ed oltre.

Professione

Dall’analisi della professione del mutuatario emerge che la sicurezza economica è tra gli elementi fondamentali richiesti dagli istituti di credito per erogare un finanziamento. Tale caratteristica identifica l’85,6% del campione (dipendenti a tempo indeterminato e pensionati), a fronte del 10,2% di chi ha un contratto di lavoro flessibile (liberi professionisti/lavoratori autonomi e titolari d’azienda) e del 2,0% di lavoratori a tempo determinato.