La Regione Liguria ha raggruppato le iniziative organizzate da Agenzia Ice, con il coordinamento della Farnesina, per l’internazionalizzazione di startup e pmi innovative, elencate in ordine di scadenza (dalla più vicina alla più lontana).
Per le aziende che partecipano alle iniziative non sono previsti costi di partecipazione. Rimangono a carico dei partecipanti le spese di viaggio, vitto, alloggio, eventuale spedizione di merce e ogni altro servizio non previsto nelle circolari informative.
Accanto a ogni evento, la Regione ha fornito un link alla pagina dedicata del sito di Agenzia Ice
Partecipazione collettiva AI Summit (scadenza adesioni 13/02): due giorni londinese (10 e 11 giugno 2026) per partecipare ad uno tra i più importanti eventi internazionali dedicati all’AI. Link
Partecipazione collettiva Gitex AI Europe (scadenza adesioni 13/12): edizione europea di Gitex, fiera di successo nata negli EAU, si terrà dal 30 giugno al 1°luglio a Berlino, con un focus sull’AI. Link
Partecipazione collettiva Web Summit Vancouver (scadenza adesioni 19/02): edizione canadese di una delle più importanti fiere tech mondiali, che quest’anno si tiene dall’11 al 14 maggio. Link
Partecipazione collettiva eMerge Americas (scadenza adesioni 20/02): evento tech che, vista la posizione strategica (Miami), permette di affacciarsi sul mercato statunitense così come su quello latino americano. Si terrà dal 23 al 24 aprile. Link
Partecipazione collettiva Podim (scadenza adesioni 22/02): la più importante manifestazione di settore per l’Europa orientale, si tiene a Maribor (Slovenia) dall’11 al 13 maggio. Link
Partecipazione collettiva Gitex Africa (scadenza adesioni 22/02): edizione africana della suddetta Gitex, si svolgerà dal 7 al 9 aprile a Marrakech, Marocco. Link
Partecipazione collettiva Innovex (scadenza adesioni 23/02): fiera che si tiene a Taipei -tra le più importanti realtà asiatiche dell’innovazione- dal 2 al 5 giugno. Link
Partecipazione collettiva Dublin Tech Summit (scadenza adesioni 26/02): si svolgerà il 27 e 28 maggio a Dublino, vibrante centro dell’innovazione europea. Link.
Per restare aggiornati sulle prossime iniziative previste da Agenzia Ice è possibile consultare il calendario 2026 delle iniziative all’estero, anche creando un’agenda personalizzata qui: Agenzia Ice – crea la tua agenda.