Confcommercio La Spezia organizza il corso per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Sicurezza sul lavoro. Sono aperte le iscrizioni per il corso obbligatorio, organizzato da Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia, per la formazione dell’RSPP. Il corso, rivolto ai datori di lavoro, permetterà di apprendere le conoscenze di base necessarie per svolgere con consapevolezza l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Le lezioni saranno suddivise in cinque moduli per un totale di sedici ore. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza.

Di seguito il calendario delle lezioni:

Lunedì 02/03/25 ore 15.00 – 18.00

Martedì 03/03/25 ore 15.00 – 18.00

Giovedì 05/03/25 ore 15.00 – 18.00

Martedì 10/03/25 ore 15.00 – 18.30

Mercoledì 11/03/25 ore 15.00 – 18.30

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la responsabile Laura Ghini (Tel. 0187 5985133 – mail: ghini@confcommerciolaspezia.it).