Chiusura in ribasso per le principali Borse europee, solo Parigi resta poco sopra la parità. Milano segna-0,04%, Madrid -0,40%, Francoforte -0,11%, Parigi +0,06%, Londra -0,31%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 61 punti variazione-0,60%, rendimento Btp 10 anni +3,42%, rendimento Bund 10 anni +2,81%).

Piazza Affari

A Milano vola Ferrari (+10,19%) grazie a utile e ricavi in crescita nel 2025, in una giornata favorevole ai titoli del lusso, spinti dal successo di Kering a Parigi (+10,9%): Moncler guadagna il 2,52%), Brunello Cucinelli (+1,00%). Brillante anche Stellantis (+3,40%) nonostante Moody’s abbia tagliato il rating a “Baa3” con outlook stabile. Deboli le banche con Mps in coda (-3,45%) anche se ha registrato un utile 2025 in crescita a 2,75 miliardi (+17,7%).

Valute

L’euro è a 1,1905 dollari (da 1,19 ieri in chiusura), il cambio euro/yen scende a 183,55 (da 185,64) e il dollaro/yen scambia a 154,19 (da 156). Il Bitcoin cala di oltre l’1,5%, l’oro resta sui 5mila dollari l’oncia.

Energia

Petrolio in ribasso con il Brent a 68,82 dollari al barile (-0,3%) e il Wti a 63,96 dollari (-0,6%). Continua a perderequota il gas ad Amsterdam, a 31,6 euro al megawattora (-5,4%) dopo il crollo della vigilia.