Baglietto inaugura il 2026 con la vendita del quinto esemplare di DOM115. La commessa no. 10280 è stata acquisita grazie al supporto di Marc Haendle di Camper & Nicholsons con consegna nel 2028. Gli interni portano la firma di Stefano Vafiadis.

«Siamo estremamente orgogliosi di aprire il 2026 con l’annuncio di una nuova vendita della linea DOM115 – commenta Fabio Ermetto, chief commercial officer Baglietto -. Avevamo chiuso il 2025 con due commesse acquisite della stessa linea, e questa quinta unità rappresenta per noi un traguardo di grande soddisfazione, che avvalora la scommessa del cantiere di investire in un modello entry level ma con tutte le caratteristiche di un’imbarcazione più grande. Il DOM115 è diventato in poco tempo un vero punto di riferimento grazie al suo stile contemporaneo, ai volumi straordinari e all’elevatissimo livello di personalizzazione che il nostro cantiere è in grado di offrire. Questa commessa testimonia la fiducia che i clienti continuano a riporre in Baglietto e ci spinge a guardare con ancora maggiore energia ai prossimi anni, proseguendo con passione nel percorso di crescita e innovazione che caratterizza il nostro lavoro».

Caratteristiche del DOM115

Modello d’ingresso della famiglia DOM, il DOM115 incarna la filosofia che ha reso questa linea una delle più grandi storie di successo del cantiere. La sua sorella maggiore, il DOM133, ha già raggiunto un traguardo straordinario con 12 unità vendute, confermando la solidità e la forza del progetto sui mercati internazionali. Il DOM115 conserva i tratti distintivi della famiglia: eleganza contemporanea, spirito sportivo discreto e le linee fluide che definiscono l’identità DOM.

Il DOM115, in acciaio e alluminio, si è rapidamente affermato tra gli armatori in cerca di un 35 metri dallo stile contemporaneo, grandi volumi e un elevatissimo livello di personalizzazione.

Ogni dettaglio dell’imbarcazione è progettato per esaltare la vita a bordo e celebrare il rapporto con il mare. Il salone del main deck si apre completamente grazie a porte retrattili e ampie vetrate a tutta altezza, offrendo una vista panoramica a 270 gradi. Sia il ponte principale che l’upper deck, vetrati e apribili su tre lati, garantiscono un’autentica immersione con l’esterno in ogni stagione. A poppa, un’area spettacolare si sviluppa su tre livelli degradanti verso l’acqua, culminando in una piscina infinity che incornicia l’orizzonte. Il garage laterale per il tender preserva il layout pulito e aperto del ponte di poppa, esaltando sia gli spazi sia l’armonia delle linee. All’interno, lo yacht offre ambienti completamente su misura, progettati e realizzati per riflettere la visione e lo stile di vita del suo armatore.

L’Imbarcazione è dotata di due motori MAN V8-1200 che consentono una comoda velocità di crociera di 13 knots. Una versione ibrida è disponibile su richiesta.