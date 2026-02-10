Da oggi, 10 febbraio fino al 27 febbraio, le imprese colpite dai gravi eventi alluvionali che hanno interessato la Liguria nel settembre 2025 potranno presentare, attraverso il sito Filse e Regione Liguria, domanda per accedere al fondo strategico regionale destinato al sostegno delle attività produttive danneggiate.

Lo ha reso noto il capogruppo di Vince Liguria, Matteo Campora, a seguito dell’interrogazione rivolta all’assessore Alessio Piana presentata oggi in consiglio regionale per conoscere i provvedimenti adottati da Regione Liguria a favore delle piccole imprese colpite dalle alluvioni che hanno interessato in particolare la Val Trebbia, la Val Fontanabuona e il Comune di Cogoleto, con criticità rilevanti nei Comuni di Lorsica, Moconesi e Avegno.

«Ho portato all’attenzione della giunta regionale questo grave problema e sono soddisfatto dalla risposta dell’assessore Piana – dichiara Campora – grazie all’azione della Regione Liguria, l’assessore ha confermato l’attivazione di un fondo strategico per le imprese. Il 29 dicembre scorso, la giunta ha approvato la proposta del comitato di indirizzo del Fondo Strategico, destinando 1.200.000 euro a sostegno a fondo perduto dei programmi di investimento delle imprese colpite dagli eventi alluvionali verificatisi l’1 e 2 settembre, l’8 e 9 settembre e il 21 e 22 settembre 2025, per i quali la Regione ha attivato le misure previste dallo Stato di Emergenza. In attuazione di questa delibera, Filse ha predisposto uno specifico bando, disponibile sul suo sito e sul sito istituzionale della Regione Liguria. L’agevolazione – ha concluso il consigliere – prevede un contributo a fondo perduto pari al 100% delle spese ammissibili, per l’acquisto o la riparazione di macchinari, attrezzature, impianti produttivi e per le opere necessarie al ripristino delle attività, fino a un contributo massimo concedibile di 20.000 euro per impresa».