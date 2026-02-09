Impatto dei dazi sui bilanci, fiscalità doganale e incentivi legati a innovazione e transizione green. Questi alcuni dei temi chiave dell’incontro organizzato da STS Deloitte, Studio Tributario e Societario Deloitte, che si terrà martedì 10 febbraio dalle 14.30 al Grand Hotel Savoia (via Arsenale di Terra 5, Genova).

L’appuntamento annuale sulle novità tributarie di STS Deloitte sarà l’occasione per analizzare le più recenti evoluzioni normative e fiscali e confrontarsi con il mondo delle imprese sull’impatto nei bilanci e nelle strategie aziendali dell’applicazione dei nuovi dazi e degli effetti dei recenti accordi con i paesi dell’America latina e dell’India, sugli effetti economici delle modifiche fiscali al reddito d’impresa e sulle tendenze in materia di imposta sul valore aggiunto.

Si analizzeranno i principali strumenti di incentivazione agli investimenti, con particolare riferimento a iperammortamento 2026, transizione 5.0, Zes, conto termico 3.0 e al Codice degli incentivi, insieme alle nuove frontiere della fiscalità doganale tra dazi, controlli, compliance, transfer pricing e valore in dogana. Saranno approfondite le novità e i trend in materia di Iva, l’evoluzione della normativa Pillar 2, le recenti disposizioni sul reddito d’impresa — inclusi dividendi, plusvalenze e misure della Legge di Bilancio 2026 — il Tax Control Framework dal punto di vista dell’azienda e gli aggiornamenti nella gestione dei lavoratori dipendenti.

L’appuntamento di Genova rientra in un ciclo di 11 incontri organizzati nelle principali città italiane.