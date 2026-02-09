La Spezia si prepara a celebrare ufficialmente il prestigioso riconoscimento di Città Creativa Unesco per il Design, un titolo che dal 2025 inserisce La Spezia nella rete internazionale delle città che fanno della creatività un motore di sviluppo culturale e innovazione.

Il 17 febbraio 2026, alle ore 10.45, la sala Dante ospiterà l’evento inaugurale aperto alla cittadinanza, primo di una serie di appuntamenti che accompagneranno la città verso un percorso di approfondimento, partecipazione e valorizzazione del proprio ruolo nel panorama del design internazionale.

«Il 17 febbraio presenteremo ufficialmente alla cittadinanza il dossier e il logo di Città Creativa Unesco per il design, un momento importante di condivisione con tutta la comunità spezzina per dare avvio ad un nuovo percorso di valorizzazione del nostro sistema economico. – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini − il riconoscimento di La Spezia come Città Creativa Unesco per il Design rappresenta per la nostra comunità un risultato straordinario, frutto di un percorso condiviso che valorizza la nostra identità, la nostra storia e la nostra capacità di innovare e questo titolo non è un punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova fase di crescita e di apertura internazionale. La Spezia è da sempre legata al mare e al design nautico, un settore nel quale eccellenza, ricerca e tradizione si intrecciano generando sviluppo economico e culturale; l’ingresso nella rete delle Città Creative Unesco ci consente di rafforzare questo patrimonio, creando nuove opportunità per i giovani, per la formazione, per le imprese del territorio e per tutto il sistema produttivo cittadino».

Il titolo, annunciato dal sindaco Pierluigi Peracchini lo scorso ottobre e accolto con grande soddisfazione dalle istituzioni locali, riconosce alla Spezia l’eccellenza nel settore del design nautico e la sua capacità di coniugare tradizione, innovazione e cultura del mare. Un traguardo che, come dichiarato dal primo cittadino, segna “un punto di partenza per nuovi progetti e investimenti sulla creatività, sulla formazione e sui giovani.

L’appuntamento del 17 febbraio rappresenterà il momento pubblico ufficiale di presentazione del titolo Unesco alla cittadinanza.

Nel corso dell’iniziativa sono previsti anche interventi da parte di professionisti e rappresentanti del settore del design nautico, quali Massimo Perotti, Francesco Paszkowski e Fulvio De Simoni che offriranno contributi e testimonianze sul ruolo della creatività, dell’innovazione e della progettualità nella crescita del comparto.

La mattinata proseguirà quindi con la presentazione del logo ufficiale collegato al titolo Unesco e con la consegna della targa al vincitore del concorso di idee, un riconoscimento che valorizza il talento e la partecipazione creativa del territorio.

L’evento sarà moderato dal giornalista Matteo Cantile.

Programma:

ore 11.00 – 11.45

Cerimonia di apertura

Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia;

Luciano Galimberti, presidente Adi -Associazione per il Disegno Industriale;

Giacomo Raul Giampedrone, assessore Regione Liguria;

Alessandro Giuli, ministro della Cultura;

Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (videomessaggio)

~

ore 11.45 – 12.15

Interventi

Massimo Perotti, Executive Chairman di Sanlorenzo;

Francesco Paszkowski, fondatore Francesco Paszkowski Design;

Fulvio De Simoni, fondatore Fulvio De Simoni Yacht Design.

~

ore 12.15 – 12.30

Presentazione Logo Ufficiale “La Spezia Città Creativa UNESCO per il Design” Francesco Pelosi, fondatore Sun Times srl.

Consegna targa al vincitore del concorso di idee promosso dal Comune della Spezia e Fondazione Promostudi

Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia;

Simone Lazzini, presidente di Fondazione Promostudi