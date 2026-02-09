Dopo il successo della fase sperimentale di Asilo di Sera nel 2025 – che aveva avuto il sostegno del Comune di Genova, della Compagnia di San Paolo e del Patto per la Sussidiarietà della Maddalena – il 14 febbraio il progetto riprenderà l’attività.

Sempre promosso da Stradanuova Teatro Centrale – questa volta con il sostegno di Asef onoranze funebri del Comune di Genova e in collaborazione con la Cooperativa Sociale Tagesmutter-Arcobaleno – Asilo di Sera è un servizio innovativo, dedicato ai bambini dai 3 ai 10 anni, che offre ai genitori la possibilità di vivere una serata speciale mentre i bambini si divertono in un ambiente sicuro e accogliente.

Asilo di Sera è un progetto di welfare sociale innovativo che risponde ai bisogni delle famiglie contemporanee, favorendo la conciliazione tra vita familiare, sociale e culturale. Offrendo un servizio educativo serale sicuro e qualificato, permette ai genitori di vivere una serata fuori casa in serenità, mentre i bambini partecipano ad attività ludiche e relazionali in un ambiente accogliente e protetto.

Il progetto si fonda su un modello di welfare di comunità, e contribuisce alla vitalità del Centro Storico di Genova, generando un indotto positivo per le attività culturali, ricreative e di ristorazione. Asilo di Sera si configura così come un investimento sociale che mette al centro le persone, le relazioni e la qualità del tempo, promuovendo una città più inclusiva e vivibile.

La fase sperimentale del 2025

Nella fase sperimentale si sono svolte 13 serate di apertura, dal 14 febbraio all’11 aprile 2025, dalle 19:00 alle 23:00. Il progetto ha ospitato 87 bambini e di questi il 20% ha preso parte a più di una serata. La maggior parte dei bambini che hanno aderito al progetto nel 2025 aveva 3 anni (21%), ma si è visto comunque un buon equilibrio tra le altre fasce di età.

Il progetto del 2026

“Hai mai rinunciato a una serata a teatro, al cinema o a una cena in compagnia perché non sapevi a chi affidare i tuoi bambini? Da oggi, c’è una nuova soluzione a Genova: Asilo di Sera!”

Asilo di Sera è un vero asilo serale, dedicato ai bambini dai 3 ai 10 anni. Un luogo sicuro e accogliente dove i più piccoli possono giocare, socializzare e divertirsi seguiti da educatrici qualificate, mentre i genitori possono concedersi del tempo libero. Grazie al sostegno di Asef, il servizio è offerto a un prezzo calmierato.

«L’azienda, sempre impegnata nel sostegno di iniziative con evidente ricaduta sociale, si schiera oggi dalla parte delle giovani famiglie genovesi – commenta l’amministratore unico di Asef Maurizio Barabino – Stradanuova teatro Centrale e Tagesmutter Arcobaleno, a Genova, sono due brand ormai noti e consolidati ai quali siamo felici di associare il nostro, avviando una collaborazione di welfare reale utile alla collettività».

Come funziona?

Attraverso un pratico portale di prenotazione online disponibile su www.asilodisera.it, i genitori possono scegliere facilmente il giorno e l’orario in cui usufruire del servizio. L’asilo si trova presso la sede delle Tagesmutter-Arcobaleno, in Salita del Prione, nel pieno centro storico di Genova, ed è aperto dalle 18:30 alle 23:30 nelle serate indicate. Il servizio è riservato a un massimo di 25 bambini per serata, garantendo la massima attenzione e cura.

Durante la permanenza, i bambini saranno seguiti da educatrici professioniste della Cooperativa Sociale Tagesmutter-Arcobaleno. Per accedere al servizio, i genitori devono prenotare online, leggere il regolamento esteso e accompagnare i bambini tra le 18:30 e le 19:30; possono riprenderli tra le 22:30 e le 23:30. Non vengono serviti pasti durante il servizio, ma i bambini possono portare la cena al sacco.

Possono usufruire di Asilo di Sera tutti i genitori che vogliano trascorrere una serata fuori, senza limitazione di luogo, lasciando il bambino o la bambina all’Asilo di Sera per trascorrere una serata di socialità e divertimento. In fase di prenotazione verrà chiesto dove i genitori trascorreranno la serata, mentre la bambina/il bambino li aspetterà all’Asilo di Sera. Questa informazione è richiesta per sicurezza, qualora dovessimo rintracciarli personalmente durante il servizio, e anche per fini statistici.

Calendario 2026

Il servizio Asilo di Sera è fruibile dal 14 febbraio 2026 secondo il seguente calendario (date in aggiornamento):

sabato 14 febbraio 2026

venerdì 27 febbraio 2026

venerdì 13 marzo 2026

venerdì 27 marzo 2026.

Info

L’accesso all’Asilo di Sera è consentito solo previa prenotazione tramite il sito www.asilodisera.it. In fase di prenotazione, viene richiesto un nominativo.

Ulteriori info: email info@asilodisera.it; telefono: +39 010 455 1294