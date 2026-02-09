Borse europee in netto rialzo, in scia a Wall Street che viaggia in positivo grazie alle buone trimestrali, e a Tokio, spinta dalla vittoria del partito della premier Takaichi alle elezioni anticipate per la Camera bassa. Svetta Milano grazie al boom di St e Unicredit. Milano segna +2,06%, Francoforte +1,19%, Londra +0,16%, Parigi +0,60%, Madrid +1,4%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund 62 punti (variazione -2,49%, rendimento Btp 10 anni +3,46%, rendimento Bund 10 anni +2,84%).

Piazza Affari

A Milano boom di Unicredit (+6,36%) grazie ai conti del 2025, chiusi con un utile netto di 10,6 miliardi, e alle dichiarazioni dell’ad, Andrea Orcel, che ha annunciato previsioni di crescita e l’intenzione di distribuire 50 miliardi di euro agli azionisti nell’arco dei prossimi cinque anni. In testa al listino principale St (+9,85%) favorita dal rafforzamento dell’intesa con Amazon Web Services nell’ambito dei chip per cloud e AI e dalla rinnovata fiducia dei mercati nel settore hi tech. In coda Brunello Cucinelli (-0,63%).

Valute

L’euro scambia a 1,1894 dollari (da 1,1811 di venerdi’ in chiusura). Debole lo yen, che incrocia l’euro a 185,64 yen (da 185,44) e il dollaro a 156,06 (156,98). Salgono l’oro spot a 5.068 dollari (+2%) e l’argento spot a 82,9 dollari (+6,1%). Il bitcoin cale del ,4% a 69.288 dollari).

Energia

In rialzo il petrolio con il Wti a 64,2 dollari al barile (+1,1%) e il Brent a 68,1 dollari (+1,1%). In ribasso del 6,4% a 34,4 euro al megawattora il gas ad Amsterdam.