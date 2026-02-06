Sono stati inaugurati oggi a Villa Faraldi i lavori per la realizzazione delle vasche e della condotta irrigua a uso agricolo realizzato grazie al Piano di Sviluppo Rurale 2024-2022.

L’intervento ha previsto la realizzazione di una nuova vasca da 200 m3 a Villa Faraldi collegata a due pozzi, una seconda vasca a Tovo – San Giacomo da 260 m3 con due pozzi, oltre al ripristino di una vasca esistente, per un investimento complessivo di 400 mila euro.

Le opere sono finalizzate a garantire una gestione più efficiente dell’acqua di cui potranno beneficiare 50 aziende a servizio dell’agricoltura locale.

È stato inoltre completato il sistema di telecontrollo e gestione dei pozzi, finanziato con fondi Fosmit per 10 mila euro, che permette un monitoraggio costante e una maggiore sicurezza nell’utilizzo della risorsa idrica.

«Questo intervento rappresenta una risposta concreta alle esigenze del nostro territorio. Si tratta di un’opera molto attesa – ha detto l’assessore Piana – che porta sicurezza e più serenità al territorio. Sono anni che si lavorava per ottenere questi finanziamenti e oggi possiamo dire di aver raggiunto un risultato concreto e utile per la comunità agricola”.

Il Sindaco Stefano Damonte ha espresso un sentito ringraziamento alla Regione Liguria e all’assessore Piana per il supporto e l’attenzione dimostrata: “Ringrazio la Regione per aver creduto in questo progetto e tutti coloro che hanno lavorato per renderlo possibile».