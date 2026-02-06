A Savona sono partiti i lavori programmati all’interno dell’area di parcheggio di piazza del Popolo, finalizzati all’installazione di dispositivi elettronici per la rilevazione delle targhe dei veicoli in ingresso e in uscita dal posteggio.

Il nuovo sistema consentirà l’accesso alle aree di parcheggio gestite da Tpl Linea che per gli abbonati significa ovviare all’esibizione della tessera di abbonamento.

Per limitare eventuali disagi alla clientela durante la fase di intervento è presente personale di assistenza alle sbarre con il compito di agevolare e velocizzare le manovre di entrata e uscita dei veicoli.

Informiamo inoltre già da ora che all’interno dell’area di parcheggio di piazza del Popolo, nei primi giorni di marzo, saranno sostituite le restanti tre piste di accesso (due in uscita lato Tribunale e una in ingresso lato Provincia).

L’intervento si inserisce nel programma delle azioni di ammodernamento e miglioramento della fruibilità dei parcheggi a Savona.