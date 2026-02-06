Valentina Frusca, giovane ricercatrice del dipartimento di farmacia – Difar dell’Università di Genova, ha ottenuto una borsa di studio pre-dottorato da parte di Fondazione Airc per la ricerca sul cancro nell’ambito del bando Airc Fellowships for Italy 2025. La borsa di studio è intitolata alla memoria di Jack De Martini ed è resa possibile grazie al sostegno del comitato “Jack per 1000”, istituito per volontà di Giacomo De Martini, scomparso improvvisamente a fine 2023, con l’obiettivo di sostenere la ricerca oncologica.

Le borse di studio Airc sono altamente competitive: destinate a giovani scienziati e scienziate all’inizio del loro percorso di ricerca e formazione in oncologia, vengono assegnate dopo un rigoroso processo di selezione secondo i principi del metodo internazionale di peer review.

La borsa annuale ottenuta da Valentina Frusca, del valore di 25 mila euro, è finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca oncologica in un laboratorio di eccellenza in Italia.

Lo studio seguito da Valentina Frusca si inserisce nelle attività del gruppo di ricerca (nella foto) coordinato da Valerio Voliani, docente UniGe di chimica generale e inorganica, e riguarda, in particolare, lo sviluppo di approcci nanotecnologici innovativi basati su metalloidi per il trattamento mirato dei tumori della testa e del collo. La linea di ricerca ha preso avvio nell’ambito del My First Airc Grant (Mfag) ottenuto da Voliani nel 2018. Tra i risultati ottenuti, vi sono quelli pubblicati a maggio 2024 sulla rivista Advanced Materials.

Il riconoscimento assegnato a Valentina Frusca, si legge nella nota Unige, valorizza sia il percorso di una giovane ricercatrice, sia il contesto scientifico e formativo dell’Università di Genova. Conferma la capacità dell’Ateneo di attrarre finanziamenti competitivi e di offrire ambienti di ricerca qualificati per la crescita delle nuove generazioni impegnate nello sviluppo di soluzioni innovative contro il cancro.

Fondazione Airc, principale ente non profit di finanziamento della ricerca oncologica indipendente in Italia, sostiene ogni anno migliaia di scienziate e scienziati attivi nella ricerca sul cancro attraverso bandi competitivi, con l’obiettivo di trasformare i risultati scientifici in nuove prospettive di prevenzione, diagnosi e cura.