Martedì 17 febbraio alle ore 14 il webinar, organizzato da Regione Liguria e Liguria International, dedicato alla nuova Misura Stati Uniti, sviluppata da Simest insieme alla Farnesina.

L’iniziativa, da oltre 300 milioni di euro, rientra nel Piano d’Azione per l’Export promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e vuole rafforzare la competitività delle imprese italiane, incluse quelle non ancora esportatrici, che intendono avviare o consolidare la propria presenza negli Stati Uniti, mercato strategico e ad alto potenziale per il Made in Italy.

Nello specifico la Misura Stati Uniti prevede:

100 milioni sono stanziati per il sostegno agli investimenti diretti in equity . Simest potrà effettuare interventi diretti di partecipazione nel capitale di controllate statunitensi di imprese italiane, finalizzati a sostenere l’insediamento negli Usa o lo sviluppo di joint venture con partner locali, anche attraverso soluzioni tailor-made in funzione delle caratteristiche dell’impresa e delle esigenze di consolidamento sul mercato statunitense dell’impresa

200 milioni sono destinati alla finanza agevolata, con condizioni rafforzate a valere sul Fondo 394, a favore delle imprese che realizzano progetti di investimento negli Stati Uniti e delle imprese con interessi nell'area.

Le iscrizioni sono aperte a questo link e il programma dell’evento è disponibile qui.