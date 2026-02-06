Si è conclusa la fiera Breakbulk Middle East, evento di riferimento nell’area mediorientale per il settore delle merci breakbulk e project cargo, che ha visto la partecipazione di oltre 200 espositori provenienti da più di 125 Paesi e circa 10.000 partecipanti. La manifestazione, che si è tenuta dal 4 al 5 febbraio, ha offerto un’importante occasione per presentare il sistema dei Ports of Genoa e il relativo cluster portuale, attivo lungo la filiera delle merci varie, del traffico ro-ro dell’impiantistica industriale e dello yachting.

Allo stand erano presenti i rappresentanti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, insieme a quelli di Terminal Messina, Terminal San Giorgio e del Gruppo Finsea. La partecipazione congiunta ha suscitato grande interesse da parte degli operatori internazionali, confermando il valore di un’offerta portuale diversificata e altamente specializzata.

La presenza dei Ports of Genoa a Breakbulk Middle East si è confermata strategica per consolidare i collegamenti con i mercati del Medio Oriente e della penisola indiana, aree in forte espansione e di primaria importanza per i traffici di project cargo e merci non containerizzate.

Durante l’evento, il cluster portuale ha presentato una gamma completa di soluzioni logistiche dedicate ai carichi speciali e alle merci convenzionali, sia in importazione sia in esportazione verso i mercati industriali del Nord Italia e del Sud Europa. La manifestazione ha rappresentato una piattaforma privilegiata per allacciare nuove relazioni dirette, aumentare la visibilità dell’offerta portuale ligure e consolidare il posizionamento dei Ports of Genoa come porta di accesso da Sud ai traffici breakbulk e project cargo destinati all’Europa.