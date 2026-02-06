È stato presentato questa mattina, venerdì febbraio, a The Mall Sanremo, il Gruppo Lusso di Confindustria Imperia, nuova realtà nata per valorizzare e mettere in rete le eccellenze del territorio che operano nel settore luxury. L’incontro ha rappresentato il primo passo di un percorso condiviso, frutto della volontà di trasformare una visione comune in una strategia strutturata, capace di rafforzare la competitività delle imprese e l’attrattività della Riviera dei Fiori sui mercati nazionali e internazionali. Il Gruppo Lusso nasce dalla consapevolezza che il comparto dell’alto di gamma rappresenti un settore dalle grandi potenzialità di sviluppo, destinato a diventare un asset strategico per la crescita economica e l’attrattività del territorio. Un ambito capace di generare valore grazie a qualità, competenze specialistiche, cura del dettaglio e a una profonda connessione con il paesaggio e l’identità della Riviera.

«Questo incontro non è un punto di arrivo, ma l’inizio di un cammino comune – ha dichiarato Luciano Tesorini, presidente di Confindustria Imperia -. Abbiamo deciso di dare forma concreta a un’intuizione e di costruire un sistema capace di valorizzare le eccellenze del territorio in modo coordinato. Il Gruppo Lusso nasce per sviluppare azioni condivise e rafforzare la presenza delle nostre imprese sui mercati nazionali e internazionali»

Nel corso della presentazione sono stati delineati tre obiettivi strategici del nuovo tavolo permanente: fare rete, mettendo a sistema competenze ed esperienze attraverso un’attività strutturata di rappresentanza; promuovere azioni concrete, come eventi congiunti, missioni all’estero e percorsi di formazione dedicati; rafforzare il marketing territoriale, valorizzando la Riviera dei Fiori come destinazione di lusso integrato.

Sui contenuti più operativi e sui vantaggi concreti del Gruppo Lusso è intervenuta Barbara Amerio, past president di Confindustria Imperia e Eu Trade Ambassador (Commissario Europeo per il Commercio, ndr), sottolineando l’esigenza di far convergere le idee di imprese appartenenti a settori diversi ma accomunate dalla stessa clientela di fascia alta. “Il valore di questo Gruppo sta nella sua trasversalità – ha affermato Amerio -. Condividiamo lo stesso target e questo ci consente di sviluppare azioni di cross-marketing naturali tra comparti diversi, dalla nautica all’accoglienza, dall’agroalimentare di nicchia ai servizi dedicati, creando esperienze integrate sul territorio”.

Amerio, inoltre, ha evidenziato come la partecipazione congiunta a eventi di visibilità e iniziative rivolte all’export, permetta di presentarsi come sistema-territorio, aumentando la riconoscibilità del brand Riviera dei Fiori e ottimizzando gli investimenti in comunicazione. Il Gruppo Lusso, infine, potrà favorire la mappatura delle competenze presenti all’interno del sistema associativo, la creazione di una filiera locale dell’eccellenza e una rappresentanza più efficace nei confronti delle istituzioni, anche in relazione a infrastrutture e formazione specialistica per il settore.

La presentazione ospitata da The Mall Sanremo ha segnato l’avvio ufficiale di una collaborazione tra le imprese e Confindustria Imperia, che accompagnerà il Gruppo Lusso con supporto istituzionale, strumenti operativi e una voce unitaria, ponendo le basi per uno sviluppo duraturo, riconoscibile e condiviso del sistema del lusso della Riviera dei Fiori.