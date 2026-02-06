Dal 6 febbraio 2026 la guardia medica della Asl 5 alla Spezia viene trasferita da via Mario Asso, 35 nella sua sede definitiva: la casa di comunità di Via XXIV Maggio, 139 (piano terra – ingresso da via Francesco Cacace).

Per accedere al servizio è necessario contattare la centrale operativa Coca attiva 24 ore su 24 al numero 0187 026198.

La guardia medica sarà aperta nei giorni feriali dalle ore 20 alle 8; nei giorni prefestivi e festivi dalle ore 8 alle 8 (24 h).

Da lunedì 9 febbraio 2026, inoltre, sarà attivo sempre nella Casa di Comunità di via XXIV Maggio, 139, alla Spezia, anche il Punto Prelievi (piano terra – ingresso via XXIV Maggio).

Il servizio si affianca a quello di Bragarina, in via Sardegna, 45 alla Spezia, sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 07.30 alle 09.30, solo su appuntamento (no accesso diretto) prenotabile attraverso i consueti canali: sportelli Cup presenti sul territorio, Cup Liguria al numero fisso 010 5383400, Farmacie, il portale Prenoto Salute.