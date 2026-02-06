La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha firmato il provvedimento che assegna la delega alle Tradizioni all’assessore alla Cultura, Giacomo Montanari.

«La riassegnazione della delega alle Tradizioni va nella direzione di una riorganizzazione più organica e funzionale delle competenze dell’amministrazione – dichiara la sindaca Silvia Salis – Cultura e tradizioni sono ambiti strettamente connessi: ricondurli a un unico assessorato consente maggiore coerenza nelle politiche di pianificazione, continuità nel lavoro e una valorizzazione più efficace dell’identità cittadina».

«Assumere anche la delega alle Tradizioni cittadine significa rafforzare un impegno che considero naturale prosecuzione del lavoro sulla cultura – commenta l’assessore Montanari – Le tradizioni sono un patrimonio vivo fatto di saperi, feste e memorie che continuano a costruire l’identità della nostra città e permeano la coscienza sociale dei cittadini. Valorizzarle significa riconoscerne il valore storico e simbolico, ma anche renderle accessibili, partecipate e capaci di dialogare con il presente, raccontando il passato soprattutto alle nuove generazioni».