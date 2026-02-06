È stata formalizzata con l’assemblea costitutiva di mercoledì 4 febbraio scorso la nascita di FenImprese Genova, la prima delegazione Fen in Liguria. Presenti per l’occasione i vertici nazionali FenImprese: il presidente Luca Vincenzo Mancuso e il coordinatore nazionale Simone Razionale.

A partecipare all’evento di costituzione all’Hotel Bristol di via XX Settembre, sono stati numerosi imprenditori, professionisti, rappresentanti istituzionali e politici del territorio. Tra loro: il presidente del Consiglio regionale Stefano Balleari, la vicepresidente della Regione Liguria Simona Ferro, l’assessore regionale Alessio Piana e il consigliere regionale Matteo Campora, l’assessore del Comune di Genova Emilio Robotti, il segretario generale della Camera di Commercio di Genova Maurizio Caviglia. Hanno partecipato anche i rappresentanti di numerose delegazioni FenImprese di altre province d’Italia.

Sono state assegnate le cariche sociali: il presidente FenImprese Genova è Francesco Maresca, il vicepresidente Mauro Battaglino, il direttore Gianni Lanza. Maresca è consulente legale ed esperto di public affair; Battaglino è consulente aziendale specializzato in welfare, contrattazione di secondo livello e Fondi interprofessionali; il direttore Lanza è commercialista.

L’Associazione ha sede legale a Genova in via Fiasella 4/12 e opererà a favore di tutti i soci iscritti, imprenditori nei settori Industria-Sanità-Turismo-Commercio-Artigianato. Nel dettaglio, le attività di consulenza fornite alle Imprese riguardano, tra le altre: Sicurezza sul lavoro, Medicina del lavoro, Credito alle imprese, Finanza agevolata, Consulenze e certificazioni ISO, consulenza legale e fiscale, Assicurazioni dei rami aziendali, Formazione, aggiornamento normativo.

Commenta Maresca: “FenImprese sbarca a Genova con l’intento di rappresentare tutte le PMI del territorio tutelando le stesse presso le sedi istituzionali nazionali e locali, per fornire servizi a tutti gli associati al fine di valorizzare e far crescere le imprese in un sistema collaudato di sviluppo comune con tutte le altre province in Italia, nel sistema nazionale Fen”.