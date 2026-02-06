Più imprese nei servizi e nelle costruzioni. Meno nell’agricoltura, nel commercio e nell’industria. Sono alcune delle evidenze che emergono dall’analisi della Camera di Commercio Riviere di Liguria (Servizio Informazione economica e Orientamento al lavoro) sui dati Movimprese che fotografa l’andamento demografico delle imprese della provincia di Imperia nel 2025. Con 25.050 imprese registrate al 31 dicembre 2025, il saldo tra iscrizioni e cessazioni è positivo per il decimo anno consecutivo con più 185 unità. Nel 2025 si è registrato un tasso di crescita pari al +0,74%, percentuale leggermente cresciuta rispetto a quella dell’anno precedente (0,71%).

Dal confronto dei tassi di iscrizione e cessazione del 2025 con quelli del 2024, emerge che nel 2025 si è registrato un tasso di iscrizione pari a +5,78% che risulta superiore a quello rilevato nel 2024 (+5,63%). Anche per quanto riguarda il tasso di cessazione si registra però un aumento essendo il dato passato dal +4,92% del 2024 al +5,05% del 2025. In valori assoluti, si è passati, per quanto riguarda le iscrizioni, dalle 1.407 nuove aperture del 2024 alle 1.450 del 2025, mentre, per quanto concerne le cessazioni, si è passati dalle 1.229 del 2024 alle 1.265 del 2025.

Il confronto tra aree geografiche evidenzia come nel 2025 il tasso di crescita del numero delle imprese registrate della provincia di Imperia (+0,74%) risulti superiore al dato regionale (+0,46%) ma inferiore sia al dato del Nord Ovest (+1%) che a quello dell’Italia (+0,96%).

Quanto ai settori economici, nel 2025 si registrano tassi di crescita con segno più per il comparto delle Costruzioni (+1,84%) e per quello dei Servizi (+2,31%), mentre continuano ad essere contraddistinti dal segno meno i tassi di crescita riferiti ad Agricoltura (-1,04%), Commercio (-0,63%) e Industria (-2,20%).

Infine, una lettura dei dati suddivisi per forma giuridica evidenzia una crescita delle società di capitale che a fine 2025 risultano essere 188 in più di quelle di fine 2024, aumento che si traduce, in termini di tasso di crescita, in un +4,22%. Nel 2025 si conferma positivo anche il saldo tra le iscrizioni e le cessazioni di imprese individuali, che rappresentano il 60% del totale delle imprese registrate in provincia di Imperia: + 89 unità rispetto al 2024 il che si traduce, in termini di tasso di crescita, in un +0,59%. Sono invece negativi i saldi delle società di persone e delle altre forme che, nel 2025, sono diminuite rispettivamente di 83 e 9 unità, decrementi a cui corrispondono tassi di crescita rispettivamente pari a -1,60% e a -2,20%.