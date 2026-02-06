«Siamo sulla strada giusta: si stanno facendo passi avanti importanti e siamo fiduciosi che ci siano le condizioni per ottenere una proroga delle misure protettive previste dalla procedura di composizione negoziata. Questo è il segno di un lavoro serio e responsabile che tutte le parti stanno portando avanti con l’obiettivo comune di salvare Amt».

Così la sindaca di Genova, Silvia Salis, che oggi, assieme al vicesindaco Alessandro Terrile, ha incontrato a Palazzo Tursi, Giovanni Mottura, l’esperto incaricato di gestire la composizione negoziata della crisi di Amt.

«Dopo aver fatto emergere una situazione di crisi molto profonda, ci stiamo assumendo fino in fondo la responsabilità di affrontarla e risolverla, nel pieno rispetto delle lavoratrici e dei lavoratori e con l’obiettivo di ripristinare nel più breve tempo possibile un servizio di trasporto pubblico efficiente e di qualità per la città – prosegue Salis – È chiaro che nell’ottimizzazione del servizio saranno necessari passi avanti da parte di tutti. Questi dovranno avvenire nel rispetto del lavoro e nella totale salvaguardia dei diritti dei lavoratori, ma è altrettanto evidente che, dal punto di vista dell’efficientamento, la situazione attuale non può restare invariata e richiede uno studio serio e approfondito».

La sindaca aggiunge che «è sotto gli occhi di tutti il grande sforzo di trasparenza e serietà con cui stiamo lavorando e dialogando con tutte le parti coinvolte. I problemi esistono e si sono accumulati nel corso degli anni. Un salvataggio duraturo e strutturale potrà avvenire solo se tutti faranno la propria parte: il Comune, la Città Metropolitana, la Regione, che ha annunciato un impegno che auspichiamo si concretizzi rapidamente, e naturalmente anche le organizzazioni sindacali, con le quali il confronto è costante e sul quale stiamo registrando passi avanti significativi».