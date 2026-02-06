Il recupero di fiducia nei titoli tecnologici ha spinto le Borse europee che oggi hanno chiuso in netto rialzo. È riuscita a mantenersi sopra la parità anche Milano gravata dal crollo di Stellantis. Milano segna +0,13%, Londra +0,59%, Parigi +0,43%, Francoforte +0,94%, Madrid +1,11%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 63 punti (variazione +5,45%, rendimento Btp 10 anni +3,48%, rendimento bund 10 anni+2,84%).

Piazza Affari

A Milano Stellantis accusa -25,17% dopo il maxi profit warning e lo stop al dividendo anche se oggi il ceo Antonio Filosa, durante la call a commento dei dati finanziari preliminari del secondo semestre, ha dichiarato: “”Prevediamo di tornare redditizi a livello di gruppo nel 2026 e questo è esattamente quello che faremo”. Svetta Prysmian (+3,59).

Valute

L’euro si rafforza sul dollaro a 1,1811 da 1,1790 ieri in chiusura e vale 185,44 yen (da 185,10), il rapporto dollaro/yen è a 156,98 (da 156,54). Bitcoin sale dell’8,9% a 69.600 dollari. In rialzo l’oro, con la consegna spot che si riporta vicino ai 5mila dollari l’oncia (+3,4% a 4.940 dollari). In calo dell’1,7% l’argento a 75,4 dollari l’oncia.

Energia

In rialzo il prezzo del petrolio con il future marzo del Wti+1,2% a 64,05 dollari al barile e il Brent per aprile+1,3% a 68,43 dollari. In aumento del 5,7% a 35,65 euro al megawattora il gas naturale ad Amsterdam.