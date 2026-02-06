Ansaldo Energia ha inaugurato ieri, 5 febbraio, i nuovi uffici a Milano, nell’area di Rho–Fiera, confermando il proprio impegno a crescere in Italia e a rafforzare la prossimità con clienti e stakeholder. La nuova sede milanese nasce con tre obiettivi chiave: aumentare l’attrattività dell’azienda per i migliori talenti al di fuori di Genova, essere ancora più vicini ad alcuni dei principali clienti italiani e consolidare le relazioni con università, stakeholder finanziari e partner industriali del territorio.

La sede di Ansaldo Energia a Rho–Fiera è stata pensata come hub a supporto di funzioni chiave: un punto di incontro per clienti e partner, un ambiente di lavoro accessibile e attrattivo per professionisti e giovani laureati dell’area milanese e del Nord Italia, e una base ideale per attività di business development e customer engagement.

L’inaugurazione dei nuovi uffici a Milano si accompagna a un programma di recruiting che, in linea con il percorso di sviluppo di Ansaldo Energia, mira ad attrarre profili tecnici e gestionali su competenze chiave per le attività del Gruppo.