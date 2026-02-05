È stata rinnovata la convenzione per la fruizione dell’area archeologica “Necropoli settentrionale di Albenga Romana” di viale Pontelungo n. 59, la stessa dove è stato rinvenuto il celebre Piatto Blu.

L’accordo coinvolge il Comune di Albenga, il FAI – Fondo Ambiente Italiano, Delegazione di Albenga-Alassio, e i responsabili del Condominio Palazzo Antico Romano, nei cui seminterrati si trova la necropoli.

Tutti i soggetti, riporta l’amministrazione, hanno aderito con entusiasmo, confermando l’impegno a rendere il sito accessibile al pubblico e a valorizzarlo, in stretta connessione con il Museo Magiche Trasparenze di Palazzo Oddo.

L’assessore alla Cultura, Marta Gaia, afferma: «Oggi rinnoviamo una convenzione che ci permette di continuare a rendere fruibile un sito di straordinario valore storico e culturale per la nostra città, quello dove è stato rinvenuto il Piatto Blu, vero e proprio cuore della mostra Magiche Trasparenze. Ringrazio il Fai, che con grande passione promuove la cultura e il patrimonio di Albenga, e con il quale stiamo sviluppando iniziative sempre più mirate a far conoscere i nostri tesori. Un sentito ringraziamento va inoltre alla Soprintendenza, con cui collaboriamo da anni per garantire una gestione attenta e sostenibile dei siti archeologici, e al Condominio Palazzo Antico Romano, che ha dimostrato grande disponibilità nell’aprire le proprie porte per permettere a cittadini e visitatori di vivere questa esperienza unica. Siamo convinti che la valorizzazione della Necropoli rappresenti non solo un’occasione per conoscere la storia di Albenga, ma anche per rafforzare il legame tra comunità e patrimonio culturale».