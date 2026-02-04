La Scuola Nazionale Trasporti e Logistica alla Spezia comunica che è stato riaperto il bando per il corso gratuito per la formazione di nuovi operatori logistici specializzati per il quale sono ancora disponibili cinque posti.

Questa figura professionale trova inserimento nei reparti operativi delle aziende di trasporti e logistica, con ampie competenze, di tipo polifunzionale, altamente specialistiche e qualificate che si integrano con quelle di altre figure professionali come l’operatore terminal portuale e l’autotrasportatore.

Il corso è di 600 ore, di cui il 50% di formazione pratica in azienda.

Al termine del percorso è garantito l’inserimento occupazionale di almeno il 60% degli allievi idonei. Le domande possono essere consegnate alla Scuola Nazionale Trasporti e Logistica, dalle 9 alle 1. In caso di spedizione postale, non farà fede il timbro postale.

Il termine per presentare le domande è fissato per le ore 13 del prossimo 19 febbraio.

Per informazioni: 0187 779162; info@scuolatrasporti.com