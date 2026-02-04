ReLife spa, tra i principali operatori di economia circolare in Italia e società controllata dai Fondi F2i, ha perfezionato l’acquisizione da Cuki Cofresco del 100% di DomoLiving, azienda specializzata nei settori dell’organizzazione dello spazio casa e dei sacchi per la nettezza.

DomoLiving, che fattura oltre 44 milioni di euro all’anno e dispone di uno stabilimento a Nervesa (Treviso) offre soluzioni di organizzazione per la casa con due macro-linee (Soft Storage, con prodotti come scatole in cartone, custodie in plastica flessibile, organizer vari, ecc.; Plastic Storage, con contenitori rigidi), oltre a una vasta gamma di sacchi nettezza in plastica riciclata.

DomoLiving, con oltre 5.000 tonnellate di sacchi nettezza e custodie per indumenti in plastica riciclata da post-consumo, commercializzati con i marchi licenziati Domopak Living, Domopak Spazzy e Misterpack, è leader di settore nel canale della Grande Distribuzione Organizzata italiana, con significative presenze anche in quella estera.

L’acquisizione di DomoLiving da parte del gruppo ReLife consente sinergie industriali concrete e trasversali; rafforza la filiera del riciclo della plastica post-consumo flessibile, dove il Gruppo è presente con la Divisione Plastic Packaging – nonché della plastica rigida e della carta, con le Divisioni Recycling, Paper Mill e Paper Packaging – consolidando la posizione di ReLife come player integrato lungo tutta la catena del valore, unico nel suo genere.

Con DomoLiving, il Gruppo ReLife aggiunge un tassello strategico alla propria verticalizzazione di filiera, arrivando fino al consumatore finale, in linea con gli obiettivi europei di circolarità. L’operazione contribuisce inoltre al potenziamento della raccolta e all’incremento dei volumi di riciclo nei circuiti della gdo, favorendo la diffusione e la crescita dell’utilizzo di imballaggi in carta e cartone riciclato. I processi di recupero e trasformazione da rifiuto a nuova risorsa di tutti i prodotti ReLife sono certificati, nel pieno rispetto dei principi della circolarità.

La nuova vita della plastica e della carta garantisce una crescita etica e sostenibile, su prodotti e imballaggi essenziali nel quotidiano, come appunto i sacchi per la raccolta dei rifiuti, le custodie per indumenti, lo storage e gli imballaggi.

Nell’operazione, ReLife è stata assistita da Chiomenti, Prothea e Deloitte; Cuki Cofresco è stata assistita dallo Studio Legale Bonelli Erede.