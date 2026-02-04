Redelfi il 5 febbraio 2026 parteciperà alla XXI edizione del Frankfurt Midcap Event, evento organizzato da Intermonte Sim, durante il quale Redelfi incontrerà investitori istituzionali tedeschi.
Emanuele Cardone, Chief Financial Officer ed Erika Padoan, Investor Relations Manager di Redelfi incontreranno gli investitori durante gli incontri dedicati, con l’obiettivo di presentare la Società a una nuova platea di investitori internazionali, ampliando il network commerciale e avviando un percorso di posizionamento su una nuova piazza finanziaria estera, rappresentata da Francoforte.
L’evento si svolgerà in presenza a Francoforte presso lo Steigenberger Hotel Frankfurt.