La Pattuglia Acrobatica Nazionale delle Frecce Tricolori sarà a Varazze domenica 17 maggio 2026. La data è stata definita dopo l’annullamento dell’esibizione prevista lo scorso ottobre, in rispetto del grave lutto che aveva colpito l’Aeronautica Militare a causa di un incidente in volo.

L’esibizione del prossimo 17 maggio segna così la partenza della stagione turistica a Varazze, offrendo sostegno alle attività economiche, commerciali e ricettive della città.

«Il ritorno delle Frecce Tricolori non è solo un grande evento, ma una scelta chiara per iniziare la stagione alla grande e sostenere concretamente le nostre attività economiche – dichiara il sindaco Luigi Pierfederici – vogliamo un turismo che porti valore, qualità e benefici reali al territorio, e tenere una grande manifestazione nel mese di maggio 2026 sarà il segnale evidente di questa direzione».

La collocazione temporale dell’evento rafforza ulteriormente questa visione. Il mese di maggio 2026 vedrà infatti la Liguria protagonista a livello nazionale, con il Raduno Nazionale degli Alpini a Genova nel weekend precedente, capace di attrarre importanti flussi di visitatori sull’intero territorio regionale. A Varazze, il percorso proseguirà con una programmazione intensa che accompagnerà la città fino al Cundigiun nel fine settimana successivo, evento che chiuderà un mese particolarmente ricco di appuntamenti.

Il tutto si sviluppa a cavallo tra il ponte del primo maggio e quello del 2 giugno, in un periodo ideale per intercettare presenze, incentivare soggiorni più lunghi e consolidare un avvio di stagione solido e strutturato.

«La stagione 2026 parte così nel miglior modo possibile – conclude il sindaco – con un evento simbolo come il ritorno delle Frecce Tricolori e con un impegno costante a sostegno del turismo e dell’economia locale, attraverso iniziative capaci di generare un indotto di qualità e duraturo per la città. Varazze è pronta a guardare in alto. E il 17 maggio 2026 lo farà insieme alle Frecce Tricolori».