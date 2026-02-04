STS Deloitte, Studio Tributario e Societario Deloitte, incontrerà aziende e professionisti della Liguria il 10 febbraio a Genova, dalle 4.30 alle 18.30 al Grand Hotel Savoia in via Arsenale di Terra 5. Particolare attenzione sarà dedicata alle novità in ambito doganale, con focus su dazi, controlli, compliance e transfer pricing.

Tra i principali temi l’impatto nei bilanci e nelle strategie aziendali dell’applicazione dei nuovi dazi e degli effetti dei recenti accordi con i paesi dell’America latina e dell’India; inoltre, si analizzeranno per le società produttrici di beni strumentali i riflessi economici delle agevolazioni fiscali relative a investimenti in beni strumentali prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati See.

Presente a Genova con uno dei suoi 15 uffici, STS Deloitte ha riscontrato sul territorio una crescente domanda di approfondimento sulle novità in materia tributaria e fiscale, derivante dall’esigenza di aziende e professionisti locali di avere un quadro chiaro e completo per definire strategie di business e cogliere opportunità.

All’incontro del 10 febbraio parteciperanno professionisti dell’ufficio di Genova e di altre sedi di STS Deloitte insieme a rappresentanti di primarie istituzioni e aziende locali.

L’appuntamento di Genova rientra in un ciclo di 11 incontri organizzati nelle principali città d’Italia nel corso dei quali STS Deloitte presenta, attraverso professionisti radicati e riconosciuti nei territori di riferimento, l’ampia gamma di servizi fiscali e societari a disposizione di aziende e professionisti.

Il programma completo del ciclo di incontri “Novità Tributarie 2025-2026” sarà reso disponibile qui: Novità Tributarie 2025-2026 | Deloitte Italy