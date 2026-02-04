Sono gli ultimi giorni utili per presentare la candidatura alla Cozzani Academy, il nuovo percorso di formazione tecnica promosso dall’azienda Dott. Ing. Mario Cozzani srl e rivolto ai giovani in cerca di un’opportunità concreta di inserimento nel settore metalmeccanico. Le iscrizioni si chiuderanno il 6 febbraio.

L’iniziativa nasce nell’anno in cui l’azienda di Arcola celebra gli ottant’anni di attività. Fondata nel 1946 dall’ingegner Mario Cozzani e tuttora guidata dalla famiglia fondatrice, l’azienda rappresenta un’eccellenza del Made in Italy, con oltre due terzi della produzione esportata all’estero. La produzione è destinata ai principali costruttori mondiali di compressori e applicata in tutti i settori dove è richiesta la compressione dei gas. Accanto allo sviluppo tecnologico e alla crescita sui mercati esteri, l’impresa ha scelto di rafforzare l’investimento sulle competenze locali, strutturando un progetto formativo direttamente collegato alle proprie esigenze produttive.

Il primo corso della Academy è dedicato alla formazione di operatori e programmatori di macchine a controllo numerico (Cnc) ed è realizzato in collaborazione con Cisita Formazione Superiore, con il sostegno del programma “Formare per Occupare” di Regione Liguria. Sono previsti otto posti per giovani inoccupati in possesso di diploma o qualifica triennale.

Il percorso prevede 700 ore complessive tra lezioni teoriche, laboratori, affiancamento ai tecnici aziendali e 210 ore di tirocinio negli stabilimenti Cozzani. La formazione è orientata soprattutto alla pratica e all’acquisizione di competenze immediatamente spendibili in produzione, con la prospettiva di un successivo inserimento professionale in azienda al termine del corso.

Non sono richieste competenze tecniche pregresse, ma motivazione e interesse per la meccanica. Con l’avvio delle attività previsto a breve e la conclusione a settembre, la Cozzani Academy si propone come un ponte diretto tra formazione e lavoro, offrendo ai giovani del territorio spezzino un accesso qualificato al mondo dell’industria.

Tutte le informazioni sul sito di Dott. Ing. Mario Cozzani srl e Cisita.