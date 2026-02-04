Confartigianato Imperia torna a far parte di Assonautica Imperia dopo alcuni anni di assenza. La nomina di Diego Parodi, presidente provinciale della categoria Servizi di Confartigianato Imperia, come nuovo membro del consiglio direttivo di Assonautica è stata formalizzata durante l’ultima assemblea.

«Sono onorato di rappresentare Confartigianato Imperia nell’ambito del nuovo consiglio direttivo di Assonautica Imperia e voglio ringraziare il presidente Biagio Parlatore e gli altri membri del consiglio per aver consentito il rientro, dopo qualche anno di assenza, di una delle più importanti associazioni di categoria italiane – ha dichiarato Parodi -. Un rientro che, ne sono convinto, porterà benefici alla categoria e sarà foriero di importanti risultati».

Il ritorno di Confartigianato in Assonautica rappresenta un atto significativo per il settore nautico del territorio. La Confederazione era assente da alcuni anni e il suo rientro rafforza la rappresentanza delle categorie professionali che operano quotidianamente nel settore.

La presenza di Confartigianato nel consiglio direttivo di Assonautica Imperia permetterà di valorizzare il contributo fondamentale degli artigiani della nautica, dalle maestranze specializzate nella manutenzione e riparazione delle imbarcazioni ai professionisti dei servizi correlati, garantendo una più completa rappresentanza di tutti gli attori della filiera nautica imperiese.