Borse europee in ordine sparso, frenate dai timori sulla tenuta del comparto tech e in particolare dell’AI, mentre a Wall Street il Nasdaq perde l’1,5% con il crollo di Amd (-16% circa). Gli operatori attendono ora i conti di Alphabet (che saranno resi noti oggi a mercati chiusi) e di Amazon (per domani) per avere un quadro completo dello scenario. Milano segna +0,47%, Madrid -0,09%, Londra +0,85%, Parigi +1,01%, Francoforte -0,52%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 58 punti (variazione -2,40%, rendimento Btp 10 anni +3,46%, rendimento Bund 10 anni +2,88%).

Piazza Affari

A Milano brilla Mediobanca (+5,84%) con l’ipotesi di un’opa da parte di Mps (+1,15%), che oggi ha riunito i soci in un’assemblea straordinaria per le modifiche statutarie. Forte il comparto industriale (+5,48% Inwit, +3,46% Stellantis, +3,62% St. In coda Leonardo(-4,72%), nonostante abbia annunciato un accordo con l’Indonesia per la fornitura di aerei M-346.

Valute

L’euro scende sotto quota 1,18 dollari (a 1,179 da 1,183 in avvio e 1,181 ieri in chiusura). La divisa europea vale anche 184,9 yen (da 185,10 in avvio e 183,9 ieri), il cross dollaro/yen è a 156,54 (da 156,45 e 155,6). L’oro scende a 4.900 l’oncia (-0,5%). Bitcoin in ribasso di circa il 2% a circa 73.800 dollari.

Energia

In moderato rialzo il petrolio, con il Brent a 67 dollari al barile e il Wti a a 63,3 dollari. Il gas ad Amsterdam viaggia sopra I 33,4 euro euro al megawattora (+1,8%).