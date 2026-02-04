Sarà possibile candidarsi fino al 23 febbraio al bando per accedere al programma di formazione e di certificazione del personale erogato nell’ambito di Blue Ports, il progetto europeo che sostiene la transizione energetica dei porti, di cui il Distretto Ligure delle Tecnologie Marine è partner e punto di contatto nazionale.

La certificazione, sviluppata in conformità allo standard Iso/Iec 17024, mira a rafforzare le competenze della forza lavoro, che diventerà esperta in sostenibilità portuale, in linea con gli obiettivi climatici 2030 dell’Unione europea.

La formazione sarà erogata interamente online e in lingua italiana, attraverso sessioni che integreranno lezioni e studio autonomo. Il percorso, che inizierà nella primavera 2026 e durerà circa 10 settimane, si concluderà con un esame online.

Il programma di formazione e certificazione Blue Ports è rivolto sia al personale manageriale e amministrativo, sia al personale tecnico e si suddivide in due corsi specifici:

Responsabile della Sostenibilità Portuale (Port Sustainability Officer) : rivolto al personale dirigenziale e gestionale (dirigenti, manager, amministratori, ecc.).

: rivolto al personale dirigenziale e gestionale (dirigenti, manager, amministratori, ecc.). Operatore per la Sostenibilità Portuale (Port Sustainability Operator): rivolto al personale tecnico e operativo (tecnici, operatori, manodopera qualificata, ecc.

I requisiti di ammissione sono indicati nella pagina “Formazione”, consultabile nel sito di progetto, da cui è scaricabile il modulo di candidatura al bando.

Le candidature dovranno essere inviate entro il 23 febbraio alle mail: application@dltm.it e info@blue-ports.it, in copia firmata, corredate dai documenti giustificativi richiesti.

Per ulteriori informazioni, è possibile inviare una mail all’indirizzo: info@dltm.it. In alternativa, è possibile consultare i siti www.blue-ports.eu/it oppure www.dltm.it.