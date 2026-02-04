La app Your Taxi, sviluppata dalla Cooperativa Radio Taxi Genova 5966, è ora attiva anche a Savona, grazie alla collaborazione con Radio Taxi Savona.

In occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, Your Taxi sarà inoltre disponibile anche a Bolzano e Merano, grazie alla collaborazione con Radio Taxi Bolzano, estendendo ulteriormente la presenza del servizio a livello nazionale in un contesto di grande visibilità internazionale.

Prosegue così l’espansione della rete di mobilità cooperativa in Liguria e nel resto d’Italia, rafforzando un modello di servizio gestito direttamente dalle cooperative di tassisti locali e pensato per garantire continuità, affidabilità e radicamento sul territorio.

Anche a Savona, Bolzano e Merano, gli utenti che già utilizzano l’app Your Taxi possono quindi richiedere un taxi con le stesse modalità disponibili a Genova e negli altri territori già coperti, senza dover scaricare nuove applicazioni o creare nuovi account. Un’unica app consente così di muoversi con semplicità su più città, garantendo continuità di servizio e affidabilità.

Con Your Taxi è possibile richiedere o prenotare un taxi sfruttando la geolocalizzazione gps oppure tramite l’inserimento manuale dell’indirizzo. La cartografia aggiornata, più dettagliata e chiara, migliora la gestione delle corse. Durante la chiamata o la prenotazione anticipata, gli utenti possono personalizzare il servizio, indicando il numero di passeggeri e il metodo di pagamento. È inoltre possibile associare il metodo di pagamento digitale Globix, pensato per la gestione business dell’applicazione, fornendo alle aziende uno strumento veloce ed efficace per il pagamento differito e la fatturazione.

Accanto a queste funzionalità di base, la app si arricchisce di nuove opzioni pensate per rendere il servizio ancora più personalizzato: è ora possibile memorizzare più indirizzi preferiti, oltre a casa e lavoro, per velocizzare le richieste sugli itinerari abituali; scegliere la tipologia di veicolo preferita; segnalare la necessità di trasportare i propri animali domestici, migliorando l’organizzazione del servizio e l’esperienza di viaggio. Nei prossimi mesi verranno introdotte ulteriori funzionalità che renderanno l’utilizzo dell’applicazione ancora più semplice, anche grazie a una più precisa individuazione del cliente sulla mappa del tassista.

«Your Taxi conferma il suo ruolo di progetto digitale evoluto, sviluppato dalle cooperative di tassisti per offrire un servizio moderno, efficiente e attento ai bisogni reali di cittadini e turisti, mantenendo la gestione del servizio nelle mani delle realtà locali che operano quotidianamente sul territorio – dichiara Luca Gianni, vicepresidente della Cooperativa Radio Taxi Genova 5966 -. L’obiettivo è continuare a innovare senza perdere il legame con i territori e con le persone che li vivono ogni giorno. L’arrivo a Savona e in altre città liguri e italiane e le nuove funzionalità dell’app vanno proprio nella direzione di un servizio sempre più vicino alle esigenze degli utenti».

Prosegue così il percorso di crescita della rete Your Taxi, che oggi comprende Genova, Savona, Sanremo, Napoli, Sorrento e Massa Lubrense. A breve si prevede un’ulteriore estensione del servizio, a partire dalla Spezia per arrivare ad altre importanti città italiane, quali Milano, Bologna e Firenze, coinvolgendo così sempre nuovi territori e rafforzando l’integrazione tra le cooperative aderenti.