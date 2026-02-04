Cflc – Cooperativa Formazione Lavoro e Cooperazione partecipa come partner al progetto europeo Meraviglia, iniziativa che promuove l’accesso all’occupazione e lo sviluppo sostenibile nel Mediterraneo attraverso l’imprenditorialità verde. Meraviglia è acronimo di “Mediterranean Entrepreneurship’s Real Added Values to Innovate and Green Local and Inner Areas”, tradotto in italiano “I veri valori aggiunti dell’imprenditorialità mediterranea per innovare e rendere verdi i territori locali e interni”.

In un contesto segnato da difficoltà occupazionali per giovani, donne e disoccupati di lunga durata, e dalla crescente necessità di soluzioni innovative per le sfide ambientali, Meraviglia trasforma la transizione ecologica in un’opportunità di lavoro e sviluppo.

Si tratta della continuazione del progetto Interreg Eni Cbc Med Resmyle, dedicato al sostegno dei giovani del Mediterraneo verso l’imprenditorialità. Il progetto coinvolge partner provenienti da Italia, Francia, Turchia, Tunisia, Libano e Giordania, sviluppando percorsi formativi, strumenti di supporto e modelli innovativi per favorire l’acquisizione di competenze verdi e imprenditoriali.

Gli obiettivi includono il miglioramento dell’occupabilità delle persone vulnerabili attraverso competenze ambientali e imprenditoriali; la promozione di microimprese e lavoro autonomo come soluzioni concrete alle sfide locali; la creazione di un ecosistema mediterraneo di formazione, mentoring e innovazione sostenibile.

Il ruolo di Cflc è centrale sul territorio genovese e ligure: attraverso programmi di formazione, mentoring e iniziative di incubazione, la cooperativa supporta giovani e adulti in percorsi di inserimento lavorativo legati all’economia verde. I partecipanti potranno accedere a risorse innovative, esercitazioni pratiche e percorsi transnazionali che combinano e-learning e scambio interculturale.

Tra i risultati attesi complessivi del progetto, 12 terzi luoghi (dal francese “Tiers-Lieux”, spazi ibridi di lavoro, formazione, innovazione sociale e comunità) dedicati alle competenze ambientali; un’accademia virtuale di imprenditorialità verde; 4 residenze eco-imprenditoriali per l’apprendimento interculturale; elaborazione di un documento finale di sintesi a supporto delle politiche pubbliche in materia di imprenditorialità sostenibile per rafforzare l’impatto e la sostenibilità delle azioni.

«Come partner di progetto, Cflc contribuisce a creare un Mediterraneo più inclusivo, verde e resiliente, facendo dell’imprenditorialità sostenibile una leva concreta per la trasformazione sociale e ambientale» afferma Francesco Trocino, direttore di Cflc.

Ecco i principali beneficiari di Meraviglia

440 aspiranti Eco-imprenditori: il target primario composto da soggetti fragili o lontani dal mercato del lavoro, ovvero giovani Neet, donne, disoccupati di lunga durata e persone che vivono in aree rurali o interne.

150 professionisti: figure che riceveranno formazione specifica per supportare i nuovi progetti, come mentor, coach, formatori e personale delle autorità locali.

Ecosistema Locale: comunità dei territori coinvolti, microimprese verdi e blu e i 12 terzi luoghi che diventeranno centri di riferimento per l’innovazione sostenibile nel Mediterraneo.

